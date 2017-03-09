مصالح الحرس الوطني بماطر تسترجع عقارا فلاحيا ب3 هك وبناية سكنية لفائدة الدولة

Jeudi 09 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 21:03:05

- تولت مصالح الحرس الوطني بماطر اليوم الخميس تحت اشراف مدير اقليم الحرس الوطني بولاية بنزرت ورئيس منطقة الحرس الوطني بماطر، تنفيذ قرار اخلاء واسترجاع، عن طريق القوة العامة لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، عقار فلاحي يمسح 3 هكتارات، بناية سكنية بمنطقة بومخيلة من معتمدية ماطر، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.واوضح ذات المصدر ان مصالح الحرس الوطني "تولت وفق الاجراءات القانونية المعمول بها، وبحضور كل الاطراف المعنية ومنها خاصة المكلف بتنفيذ الاحكام القضائية التابعة لمصالح الشؤون العقارية واملاك الدولة بالجهة، من استرجاع العقار الفلاحي البالغ مساحته 3 هك الى جانب بناية سكنية فسيحة كان عمد احد الافراد الى الاستحواذ عليهما دون وجه حق قانوني"، واشار الى انه تم تنفيد القرار "بطريقة سلسة ودون حصول اية مناوشات".طارق/باشا