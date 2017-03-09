مصالح الحرس الوطني بماطر تسترجع عقارا فلاحيا ب3 هك وبناية سكنية لفائدة الدولة

واوضح ذات المصدر ان مصالح الحرس الوطني "تولت وفق الاجراءات القانونية المعمول بها، وبحضور كل الاطراف المعنية ومنها خاصة المكلف بتنفيذ الاحكام القضائية التابعة لمصالح الشؤون العقارية واملاك الدولة بالجهة، من استرجاع العقار الفلاحي البالغ مساحته 3 هك الى جانب بناية سكنية فسيحة كان عمد احد الافراد الى الاستحواذ عليهما دون وجه حق قانوني"، واشار الى انه تم تنفيد القرار "بطريقة سلسة ودون حصول اية مناوشات".
طارق/باشا
Publié le:2017-03-09 21:03:05
Par:Jamel Eddine Chakroun (Tunisia )
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