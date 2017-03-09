الخطوط التونسية تُقرر عدم ارتداء الزّي بالنسبة للتقنيين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 19:08:37

- أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسة الياس المنكبي خلال الندوة الصحفية التى انعقدت عشية اليوم أنه تم اتخاذ جملة من القرارات أهمها عدم حمل الزي الذي حصل حوله الاشكال بالنسبة للتقنيين في الأيام القادمة الى حين تشكيل هيئة لتحديد نوع الزي الذي سيلبسه التقني.وكان توتر قد جد صباح اليوم بين سلكين تابعين للخطوط التونسية (طاقم طائرة وفنيين) ادى الى تبادل عنف قررت على اثره الخطوط التونسية تعليق رحلاتها.