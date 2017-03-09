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Economie

الخطوط التونسية تُقرر عدم ارتداء الزّي بالنسبة للتقنيين

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسة الياس المنكبي خلال الندوة الصحفية التى انعقدت عشية اليوم أنه تم اتخاذ جملة من القرارات أهمها عدم حمل الزي الذي حصل حوله الاشكال بالنسبة للتقنيين في الأيام القادمة الى حين تشكيل هيئة لتحديد نوع الزي الذي سيلبسه التقني.

وكان توتر قد جد صباح اليوم بين سلكين تابعين للخطوط التونسية (طاقم طائرة وفنيين) ادى الى تبادل عنف قررت على اثره الخطوط التونسية تعليق رحلاتها.






Publié le:2017-03-09 19:08:37

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3 de 3 commentaires pour l'article 139621

Adel22  (United Kingdom)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 18h 19m |           
Machmoumelfol

كيما باعو التليكوم زدنا وحلنا فيها

Almokh  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 18h 15m |           
الخوصصة سر النجاح

Machmoumelfol  ()  |Jeudi 09 Mars 2017 à 17h 57m | Par           
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