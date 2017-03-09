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Culture

منتدى الشباب العربي الأوروبي من 11 الى13 مارس في صفاقس

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - تعمل الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية على وضع اللمسات الاخيرة لتظاهرة // منتدى الشباب العربي الأوروبي// التي تلتئم من 11 إلى 13 مارس 2016 في أحد نزل مدينة صفاقس وعدد من الفضاءات الخارجية.

وسيتم خلال هذه التظاهرة دعوة ممثلي ما يزيد عن خمسين جمعية عربية وأوروبية وتحفيزها على عقد اتفاقيات، ونجحت حتى الآن في إقناع عدد من الشخصيات التونسية والعربية والأوروبية النافذة نذكر من بينهم الفيلسوف وعالم الاجتماع والكاتب الكبير "إدغار موران" المحب لتونس بشكل خاص ولشمال إفريقيا عموما، إضافة إلى المفكر التونسي "هشام جعيط" والدكتور "عبد الجليل التميمي" والعميد "عبد الستار موسى" وعالم الإجتماع "عبد الوهاب بوحديبة" .

كما وجهت الهيئة التنفيذية للتظاهرة الدعوة للشاعر الكبير " أحمد عبد المعطي حجازي"، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس "عبد الرحيم سليمان"، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة الدكتور "عبد الله حمد محارب"، ومديرة برامج في المنظمة الدولية للهجرة "هيلين لوقوف" وللأستاذ عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد، مدير مركز تونس لجامعة الدول العربية و سيحضر المنتدى عدد من الشخصيات الفنية من بينها الفنان أيمن رضا والممثلة السورية "سلاف فواخرجي"، وغيرهما من ضيوف هذه التظاهرة .



Publié le:2017-03-09 20:04:36

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