وزير الخارجية يؤدي زيارة إلى واشنطن يلتقي خلالها عددا من سامي المسؤولين الأمريكيين

Jeudi 09 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 17:33:24

- يؤدّى وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي أيام 13 و14 و15 مارس 2017، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأولى لمسؤول سياسي تونسي إلى الولايات المتحدة منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت يوم 8 نوفمبر 2016 وتنصيب الرئيس دونالد ترامب.وتعد هذه الزيارة ، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، تأكيدا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، ومناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، والتصدي للتحديات المشتركة ومنها بالخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف.ومن المنتظر أن يلتقي وزير الشؤون الخارجية خلال الزيارة بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ، وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارة الأمريكية الجديدة، الى جانب عدد من رجال الأعمال الأمريكيين، لبحث إمكانيات الاستثمار المتاحة والتعريف بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار في تونس.كما يتضمن جدول أعمال الزيارة عقد اجتماعات مع أعضاء من الكونغرس، ومراكز الدراسات والتفكير الأمريكية، وإلقاء محاضرة بالمعهد الأمريكي للسلام.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 17 فيفري 2017، بحث خلاله الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود التي تبذلها تونس في مكافحة الإرهاب والتطرف والوضع الاقتصادي في البلاد والوضع في ليبيا.مف