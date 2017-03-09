15 نائبا يقدمون مبادرة تشريعية حول المصالحة مع الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 15:26:06

- أودع 15 نائبا من مختلف الكتل اليوم الخميس، مبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل في "مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام".وقال خميس قسيلة، في تصريح ل(وات) " إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية.ولاحظ أن السبب المباشر لاقتراح هذه المبادرة هي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في حق بعض الإطارات السامية للدولة في العهد السابق، والتي "تعتبر أحكاما قاسية... وربما نفذت بتعليمات معينة"، حسب قوله.وأشار إلى وجود حوالي 7000 إطار في الإدارات التونسية مكبلين ويخافون من اتخاذ القرارات، مؤكدا ضرورة توفير ضمانات لهم ليتمكنوا من العمل في مناخ من الأريحية والثقة، حسب تعبيره.من جهته، قال طارق الفتيتي، " إن هذه المبادرة مختلفة عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية التى شملت إلى جانب موظفي الدولة رجال الأعمال الذين تورطوا في نهب المال العام".وأكد الفتيتي أنه في التجارب المقارنة وفي القانون الدولي تتم معالجة قضايا الفساد المالي والإداري بشكل مختلف، حيث ينزع المشرع إلى المصالحة واسترجاع الأموال مقابل العقوبات السالبة للحرية، معتبرا أن تونس بحاجة إلى مثل هذا القانون ليتم استرجاع الأموال واستخدامها في الصالح العام.يذكر أن مشروع القانون ينص في فصله الأول على أن " تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام والذين لم تحصل لهم أية منفعة من جراء ذلك".وينص في فصله الثاني على أنه "يمكن للموظفين العموميين وأشباههم والذين حصلت لهم منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (جهاز الوقاية والتقصي) موضوع لمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد." كما ينص في فصله الرابع على أنه "تقدر الهيئة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبا... يتم الصلح بمقتضى قرار ممضى عليه من رئيس الهيئة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 بالمائة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك".ويشار إلى أن النواب الموقعين على هذه المبادرة هم: خميس قسيلة وعبد العزيز القطي وتوفيق الجملي وطارق الفتيتي ومحمد الأمين كحلول وألفة الجويني ونورالدين المرابطي وفوزية بن فضة وكمال الهراري وليلى الحمروني وبشرى بالحاج حميدة ودرة يعقوبي وعبد القادر بن ضيف الله والناصر شويخ وعصام المطوسي.هند