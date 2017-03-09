''سبل دعم مشروع قانون المصالحة الوطنيّة'' محور لقاء بين رئيس الدولة ووفد عن وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 14:47:46

- تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع وفد عن وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، يتقدّمهم الأزهر الضيفي، كاتب عام الودادية، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.وقد أفاد سمير العبيدي، منسّق اللجنة القانونية بالوداديّة، في تصريح عقب المحادثة بأن "اللقاء مع رئيس الدولة تمحور حول سبل دعم مشروع قانون المصالحة الوطنيّة وحاجة البلاد المتأكدة والعاجلة لتكاتف جهود كل القوى الوطنيّة، لتجاوز رواسب الماضي والمضي قدما في بناء مستقبل مشرق لكل التونسيين والتونسيات"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.وكان منجي الحرباوي، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام، أكد أمس الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "قانون المصالحة الإقتصادية والمالية مدرج في الرزنامة السنوية للمجلس للدورة البرلمانية الحالية، غير أنه لم يتم تفعيل النظر فيه، لغياب أرضية التوافق حوله".كما أشار الحرباوي إلى وجود "قوى سياسية تحول دون تحقيق توافق عام حول مشروع هذا القانون المقترح من قبل رئاسة الجمهورية منذ صائفة 2015"، مشددا على ضرورة العمل على بلورة أرضية توافق حوله.