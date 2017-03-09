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Politique

ألمانيا ترحل 22 تونسيا من بينهم مشتبه به بالإنتماء لداعش الارهابي

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - بدأت حكومة ولاية سكسونيا الألمانية الأربعاء 8 مارس، ترحيل 22 من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى تونس، من بينهم شخص يشتبه بعضويتة في جماعة إرهابية (داعش).

وقال وزير الداخلية في ولاية سكسونيا، الولاية الشرقية التي أجرت عمليات الترحيل أن ثمانية من 22 المبعدين كان في عهدة الشرطة قبل أن يستقل طائرة من "دريسدن" Dresden الى تونس.

مصدر حكومي قال لوكالة EBL News أنه من يبن الذين تم ترحيلهم يوم الاربعاء هو رجل يبلغ من العمر 24 عاما يشتبه في عضوية (داعش) الارهابي.

ويؤكد النائب العام ان "شرف الدين .ت" ، الشخص المشتبه به يالانتماء كان احتجز تمشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية، وكان "في ألمانيا لتنفيذ مهمة للدولة الإسلامية، وتفاصيلها غير معروفة حاليا."




Publié le:2017-03-09 14:35:45

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