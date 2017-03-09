ألمانيا ترحل 22 تونسيا من بينهم مشتبه به بالإنتماء لداعش الارهابي

وقال وزير الداخلية في ولاية سكسونيا، الولاية الشرقية التي أجرت عمليات الترحيل أن ثمانية من 22 المبعدين كان في عهدة الشرطة قبل أن يستقل طائرة من "دريسدن" Dresden الى تونس.
مصدر حكومي قال لوكالة EBL News أنه من يبن الذين تم ترحيلهم يوم الاربعاء هو رجل يبلغ من العمر 24 عاما يشتبه في عضوية (داعش) الارهابي.
ويؤكد النائب العام ان "شرف الدين .ت" ، الشخص المشتبه به يالانتماء كان احتجز تمشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية، وكان "في ألمانيا لتنفيذ مهمة للدولة الإسلامية، وتفاصيلها غير معروفة حاليا."
Publié le:2017-03-09 14:35:45
Par:lechef (Tunisia ) Par Mobile
Sur: دعم اللغة التركية بالمعاهد التونسية محور لقاء جلول بوفد من وزارة التربية بتركيا