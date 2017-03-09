استئناف جزئي لرحلات الخطوط التونسية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 13:57:01

- اعلنت الخطوط التونسية عن استئناف جزئي لرحلاتها الخميس بعد تعليقها بسبب خلاف جد صباح اليوم بين سلكين مهنيين تابعين لها.وبينت في بلاغ لها "انه بعد مناقشات مع الأطراف النقابية لحلّ الإشكال القائم بين السلكين، اتخذت الناقلة الوطنية حينيّا، جملة من الإجراءات الصارمة والوقتية في انتظار نتائج التحقيق الإداري الذي تمّ فتحه في الغرض".واكدت انه تمّ استئناف نشاط الرحلات بشكل تدريجي، بعد أن تمّ تعليقها منذ ساعات قليلة، مع تواصل بعض الإضطرابات على مستوى المواعيد إلى حين التوصّل إلى حلّ شامل وجذري في أقرب وقت ممكن مراعاة لمصلحة المسافرين والمؤسسة الوطنية على حد سواء.