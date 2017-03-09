استئناف جزئي لرحلات الخطوط التونسية

وبينت في بلاغ لها "انه بعد مناقشات مع الأطراف النقابية لحلّ الإشكال القائم بين السلكين، اتخذت الناقلة الوطنية حينيّا، جملة من الإجراءات الصارمة والوقتية في انتظار نتائج التحقيق الإداري الذي تمّ فتحه في الغرض".
واكدت انه تمّ استئناف نشاط الرحلات بشكل تدريجي، بعد أن تمّ تعليقها منذ ساعات قليلة، مع تواصل بعض الإضطرابات على مستوى المواعيد إلى حين التوصّل إلى حلّ شامل وجذري في أقرب وقت ممكن مراعاة لمصلحة المسافرين والمؤسسة الوطنية على حد سواء.
Publié le:2017-03-09 13:57:01
Par:hedibg (Tunisia ) Par Mobile
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