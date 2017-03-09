Radio Babnet Tunisie  On Air: Marwan Khouri - Kasr El Shouq  
Economie

استئناف جزئي لرحلات الخطوط التونسية

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - اعلنت الخطوط التونسية عن استئناف جزئي لرحلاتها الخميس بعد تعليقها بسبب خلاف جد صباح اليوم بين سلكين مهنيين تابعين لها.
وبينت في بلاغ لها "انه بعد مناقشات مع الأطراف النقابية لحلّ الإشكال القائم بين السلكين، اتخذت الناقلة الوطنية حينيّا، جملة من الإجراءات الصارمة والوقتية في انتظار نتائج التحقيق الإداري الذي تمّ فتحه في الغرض".

واكدت انه تمّ استئناف نشاط الرحلات بشكل تدريجي، بعد أن تمّ تعليقها منذ ساعات قليلة، مع تواصل بعض الإضطرابات على مستوى المواعيد إلى حين التوصّل إلى حلّ شامل وجذري في أقرب وقت ممكن مراعاة لمصلحة المسافرين والمؤسسة الوطنية على حد سواء.



Publié le:2017-03-09 13:57:01

cadre-e1c31ef0dc0ed982365e7069d95432cd-2017-03-09 13:57:01
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139604



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13385,3

  • (07/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43375 DT        1$ =2,30804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/03)   848,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139604 1195|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires