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Economie

رؤساء مؤسسات تركية يؤكدون اهتمامهم بالاستثمار في تونس

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أكد ؤرساء مؤسسات تركية، يزورن تونس حاليا، "اهتمامهم بتونس كموقع استراتيجي للانتصاب وبعث مشاريع مباشرة أو المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص". حسب ما اكدته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في بلاغ لها الخميس.

واكدوا، خلال لقاء جمعهم مع بوزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، حرصهم على دعم التعاون الاقتصادي بين تونس وتركيا والبحث على فرص استثمار في تونس في عدد من القطاعات المهمة، كالطاقة، والأشغال العامة والنسيج وصناعة الملابس والاتصالات والطاقات المتجددة والمواني.

ويضم الوفد التركي، رؤساء مؤسسات تركية كبرى تنشط في قطاعات مختلفة في تركيا وخارجها يتقدمهم عضو البرلمان ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أكتاي.

وبين عبد الكافي،عرضا حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس في عدد من القطاعات الواعدة وخاصة منها الصناعات المعملية، وصناعة مكونات السيارات والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والسياحة الواعدة وخاصة منها الصناعات المعملية، وصناعة مكونات السيارات والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، مبرزا في السياق قدرة تونس بما لها من مقومات على أن تكون موقع إنطلاق للشركات التركية نحو إفريقيا والقضاء المتوسطي.




Publié le:2017-03-09 12:57:34

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