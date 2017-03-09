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قابس: تسجيل 191 حالة تسمّم في صفوف الطلبة

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أكّد يحي حمدي كاهية مدير الإدارة الفرعية للبيئة بحفظ الصحة في قابس اليوم لمراسل (وات) أنه قد تم منذ الساعة الخامسة من مساء أمس إلى السابعة من صباح اليوم تسجيل 191 حالة تسمّم في صفوف الطلبة ناتجة عن تسمم غذائي في أكلة قدمت لهم بمطعم "الواحات" أول أمس الثلاثاء ، وقد غادر هؤولاء الطلبة المستشفى الجهوي بقابس في حالة صحية عادية بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة باستثناء أحد الطلبة تم الاحتفاظ به بقسم الأمراض السارية. وأضاف أن فرق حفظ الصحة قد رفعت عيّنات من الأكلة التي تم تقديمها للطلبة لتحليلها ومعرفة سبب التسمم بكل دقة.

على خلفية هذه الحادثة نفّذ اليوم العشرات من الطلة مسيرة بإتجاه إدارة الخدمات الجامعية احتجاجا على هذه الحادثة مطالبين بتمكينهم من أكلة صحية، في المقابل أكدت إدارة مطعم "الواحات" أن الأكلة التي يتم تقديمها للطلبة تقع مراقبتها صحيا في مختلف المراحل التي تمرّ بها، حسب قولها.
يشار إلى أن عددا من مؤسسات الخدمات الجامعية في قابس ومن بينها الإدارة الجهوية لهذه الخدمات ومطعم "الواحات" الذي جدت به الحادثة يفتقدان إلى مدير والمسؤولين القائمين عليهما يعملان بالنيابة.
مر/ح.
س/جود



Publié le:2017-03-09 12:55:11

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