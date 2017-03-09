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اوتيك: اصابة عوني امن في انزلاق سيارة تابعة لدورية مرورية

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - جد صباح اليوم الخميس حادث انزلاق سيارة تابعة لدورية مرورية للحرس الوطني على مستوى منطقة المبطوح من معتمدية اوتيك، وهو ما تسبب في اصابة عوني حرس كانا على متنها، وفق ما اكده مصدر امني لمراسل (وات) بالجهة واوضح ذات المصدر ان "السائق تعرض، خلال قيادة السيارة، الى وعكة صحية (هبوط مفاجئ وحاد في مستوى السكر في الدم)، فقد على اثرها السيطرة على السيارة، الامر الذي ادى الى انزلاقها نحو حاشية الطريق بمنطقة المبطوح، واصابة العونين اصابات متفاوتة الخطورة تطلبت نقلهما الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة"، مشيرا الى ان "حالتهما مستقرة".
طارق/باشا



Publié le:2017-03-09 12:18:45

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