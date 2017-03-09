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Politique

وزير الخارجية يتحادث في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أكد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء في بغداد، حرص تونس على تعزيز التعاون مع العراق وتوسيع مجالاته ودفع العلاقات التاريخية بين الشعبين ومزيد الارتقاء بها.

وقال الجهيناوي لدى استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بمقر رئاسة المجلس في بغداد، إن زيارته إلى العراق يومي 8 و 9 مارس الجاري تأتي في " إطار دعم تونس للعراق في حربه ضد الإرهاب"، وفق ما جاء في بلاغ صحفي لوزارة الشؤون الخارجية.

من جهة أخرى نوه الجهيناوي بما لمسه خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين العراقيين، من تقدير لتونس وتثمين لمكاسبها في مجال الانتقال الديمقراطي، ومن رغبة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أفضل خصوصا في ضوء الفرص الحقيقية المتوفرة.
وكان الجهيناوي قد التقى في وقت سابق رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل مزيد دعمها.
كما التقى وزير التخطيط ووزير التجارة بالنيابة، سلمان الجميلي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والمعادن بالنيابة، محمد شياع السوداني .
يذكر أن الجهيناوي كان أشرف اليوم الاربعاء أيضا على أشغال مجلس الأعمال التونسي- العراقي، الذي استعرض خلاله الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي قامت بها تونس بهدف تحسين مناخ الأعمال .

عزيز


Publié le:2017-03-09 07:45:49

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