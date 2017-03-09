إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي و مؤسسة ميكرو كراد تونس

Jeudi 09 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 07:53:56

- تم مساء يوم الثلاثاء 07 مارس 2017، بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد، التوقيع على اتفاقية شراكة بين البريد التونسي ومؤسسة ميكروكراد تونس وذلك في إطار إستراتجية المؤسستين للمساهمة في تحقيق الإدماج الاقتصادي من خلال تطوير وتسهيل النفاذ للخدمات المالية الإلكترونية.وقد تولى السيد معز شقشوق الرئـيس المدير العام للبريد الـتونسي والسيد سهل الزرقوني المدير العام لميكروكراد تونس التوقيع على هذه الاتفاقية و ذلك بحضور عدد من الإطارات بالمؤسستين.وتمثل هذه الاتفاقية تأكيد على التزام المؤسستين في تسريع الإدماج المالي من خلال توفير خدمات مالية رقمية جديدة لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا تشملها الخدمات البنكية التفليدية.ويهدف البريد التونسي ومؤسسة ميكروكراد تونس من خلال هذه الاتفاقية إلى إحداث بطاقة دفع الكترونية مزدوجة-cobrandée- جديدة « Mobicred »توفر عديد الخدمات المالية الإلكترونية عبر منظومة البريد التونسي « Mobiposte » للدفع عبر الجوال.وستمكن بطاقة الدفع الجديدة « Mobicred » من توفير عديد الخدمات المالية الإلكترونية عبر الهاتف الجوال بصفة سهلة ومؤمّنة، على غرار تنزيل مبالغ التمويل وخلاصها وسحب الأموال وذلك 7/7 و24 ساعة /24.