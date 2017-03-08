مشروع تونس الذكية يحصل على تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لدعم التسويق له بالخارج

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 21:05:55

- وقعت وزارة تكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي بعد ظهر اليوم الأربعاء إتفاقية شراكة مع مؤسسة تونس للتنمية من أجل المساعدة في الترويج والتسويق الخارجي لمشروع تونس الذكية.ويبلغ الدعم المالي الذي تضمنته الإتفاقية 5 ملايين دينار على إمتداد 5 سنوات سيتم خلالها التعريف بهذا المشروع في الخارج والمساعدة على المشاركة في التظاهرات الدولية من أجل ضمان أوفر حظوظ نجاح له.وأفاد رئيس مؤسسة تونس للتنمية بدر الدين والي في تصريح لـ(وات) أنه من الضروري العمل على ضمان نجاح مشروع تونس الذكية، الذي يستهدف تشغيل 50 ألف شاب خلال 5 سنوات القادمة وتحقيق صادرات بقيمة 2 مليار دينار.وأضاف أن المؤسسة ستعمل على التعريف بهذا المشروع الوطني الذي يظل بحاجة إلى التسويق والمساعدة على المشاركة في التظاهرات المختصة بالخارج من أجل مزيد التعريف بتونس والإقتراب من صناع القرار والمستثمرين الدوليين في المجال.ومن جهته، أفاد وزير تكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف، أن مشروع تونس الذكية، أضحى علامة في مجال الإقتصاد الرقمي وأن العديد من صناع القرار في مجال التكنولوجيا يولون أهمية لهذا المشرع.وإعتبر أن تونس لها من الإمكانيات والطاقات ما يمكنها من أن تصبح وجهة متميزة في مجال الإقتصاد الرقمي، داعيا المشرفين على المشروع إلى مواصلة المثابرة لتحقيق أبرز أهدافه والمتمثل في توفير 50 ألف موطن شغل.ومن جانبه بين السفير الفرنسي الأسبق بتونس سارج ليغالي، أن هناك إستفاقة ملحوظة في البلدين(تونس/فرنسا) في مجال التقنيات الحديثة للإتصال والإعلام، تجسدت من خلال ظهور شركات هامة ومختصة في المجال.وأشار إلى أن كل الدراسات تشير إلى أن إقتصاد الرقمي قادر على إستيعاب مواطن شغل كبيرة، خاصة لحاملي الشهادات العليا.وصرح المدير التنفيذي لتونس الذكية إلياس الجريبي لـ(وات)، أن تونس تزخر بطاقات كبيرة في مجال التكنولوجيات وهذا المشروع، سيوفر لتونس فرصة أن تكون وجهة تكنولوجية للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيات الإتصال والمعلومات، مبرزا أنه تم إلى حد الآن الإمضاء على حوالي 20 إتفاقية مع شركات عالمية من أجل إحداث زهاء 4500 موطن شغل.وقال إن "إدارة مشروع تونس الذكية بصدد التحاور مع شركات عالمية كبرى رائدة في المجال من أجل الإنتصاب في تونس"، موضحا أنه سيجري توقيع إتفاقية أولى مع شركة عالمية معروفة لإحداث حوالي 350 موطن شغل مباشر يوم 23 مارس الجاري .وأضاف أن لهذه الشركات رقم معاملات في حدود 1 مليار أورو وتشغل نحو 15 ألف موطن شغل في العالم.يذكر أن مؤسسة تونس للتنمية تأسست سنة 2016 وتضم شخصيات سياسية فرنسية صديقة لتونس على غرار الوزير الأول الأسبق الفرنسي جون بيار رافران وسفير فرنسا في تونس السابق سارج لي غالي وعدد من رجال الأعمال التونسيين بالخارج.محرز/نهل