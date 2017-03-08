هيئة مهرجان سيكا جاز تعلن عن تغييرات في برنامج سهرة 18 مارس

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 23:06:37

- أعلنت هيئة تنظيم مهرجان سيكا جاز في بلاغ صادر يوم الأربعاء عن إدخال تغيير جزئي على برنامج الجزء الثاني من سهرة السبت 18 مارس الحالي، حيث ستحييه المجموعة الفرنسية الشهيرة "نوجاز" وهي من أبرز المجموعات الموسيقية في العالم، بعد أن كان من المقرر أن يحييه الفنان النيجيري شايون كوتي. علما أن الجزء الأول من هذه السهرة سيؤمنه عازف البيانو الفنان التونسي السويسري منصف قنود.وللتذكير فإن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان سيكا جاز التي تقام من 15 الى 19 مارس 2017 بمدينة الكاف بالشمال الغربي، يتضمن 7 عروض فنية من تونس والجزائر والأردن وكوت ديفوار وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.ث/مر