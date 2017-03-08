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Culture

هيئة مهرجان سيكا جاز تعلن عن تغييرات في برنامج سهرة 18 مارس

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت هيئة تنظيم مهرجان سيكا جاز في بلاغ صادر يوم الأربعاء عن إدخال تغيير جزئي على برنامج الجزء الثاني من سهرة السبت 18 مارس الحالي، حيث ستحييه المجموعة الفرنسية الشهيرة "نوجاز" وهي من أبرز المجموعات الموسيقية في العالم، بعد أن كان من المقرر أن يحييه الفنان النيجيري شايون كوتي. علما أن الجزء الأول من هذه السهرة سيؤمنه عازف البيانو الفنان التونسي السويسري منصف قنود.

وللتذكير فإن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان سيكا جاز التي تقام من 15 الى 19 مارس 2017 بمدينة الكاف بالشمال الغربي، يتضمن 7 عروض فنية من تونس والجزائر والأردن وكوت ديفوار وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
ث/مر




Publié le:2017-03-08 23:06:37

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