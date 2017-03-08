وزير الدفاع يلتقى الأمين العام المساعد للتخطيط وسياسة الدّفاع بالأركان الدوليّة لحلف الناتو

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 22:04:15

- شكّل التعاون بين تونس ومنظمة حلف الشمال الأطلسي(الناتو) في مجالي التكوين والاستعلام، وتبادل الرأي حول القضايا ذات الإهتمام المشترك، محوري اللقاء الذى جمع وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالأمين العام المساعد للتخطيط وسياسة الدّفاع بالأركان الدوليّة للحلف جوناتان باريش ، ظهر اليوم الأربعاء بمقر الوزارة.وأكد باريش، وفق بلاغ للوزارة، أنّ علاقات التعاون القائمة بين تونس وحلف الشمال الأطلسي تقوم على الشفافية والثقة المتبادلة، مثمنا المجهود المبذولة في سبيل ضمان عوامل الانتقال الديمقراطي ومكافحة الإرهاب .كما أبرز أهمية التخطيط في قطاع الدفاع ، وانتهاج المراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة، وإعداد كتاب أبيض للأمن والدفاع في دعم القدرات العملياتية للجيش الوطني، والتهيؤ للتهديدات غير التقليدية واستباقها.من جهته أكد الحرشانى ، أن تونس قطعت أشواطا هامة على درب البناء الديمقراطي بالرغم من التحديات الأمنية، وتعمل على مكافحة الإرهاب بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وحلف الناتو في مجالي التكوين والاستعلام.كما تنتهج تونس ، حسب وزير الدفاع ، مقاربة شاملة تأخذ بعين الإعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والقانونية لاقتلاع جذور هذه الظّاهرة الخطرة.يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق ، باراك اوباما أعلن عن منح تونس صفة حليف أساسي غير عضو في حلف الناتو، بعد لقائه بواشنطن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في ماي 2015.مف