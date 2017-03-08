وزير الشؤون الخارجية يلتقي الرئيس العراقي وعددا من الوزراء في زيارته الرسمية التي يؤديها للعراق

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 19:38:49

- تطرق اللقاء الذي استهل به وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الزيارة الرسمية التي يؤديها الى العراق يومي 8 و9 مارس 2017، مع رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم الى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ن وسبل مزيد دعمها وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وجاء في البلاغ كذلك ان الجهيناوي أبلغ الرئيس العراقي تهاني رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالنجاحات المتواصلة للقوات العراقية في دحر ومكافحة الارهاب من جانبه، أشاد الرئيس العراقي، بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا الى متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وشدد على استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع تونس في جميع المجالات لاسيما في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.و تناول اللقاء كذلك " اهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما جهود مقاومة الإرهاب والازمة الليبية، حيث اطلع الجهيناوي في هذا السياق الرئيس العراقي على أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص التسوية الشاملة في ليبيا وفق نفس البلاغ.كما التقى وزير الشؤون الخارجية بوزير التخطيط ووزير التجارة بالنيابة سلمان الجميلي ، الذي نوّه بالخبرة الكبيرة التي اكتسبتها عديد الشركات التونسية على المستويين الدولي والإقليمي، داعيا إلى تسهيل حضورها في السوق العراقية على قاعدة الربح المتبادل بين الطرفين.كما أكد الجانبان على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة والتسريع بعقد الدورة 16 للجنة المشتركة لدفع التعاون الثنائي.وعقد وزير الخارجية بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والمعادن بالنيابة محمد شياع السوداني ، تركزت على تحديد فرص التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والطاقة.وأشار الجانبان إلى ضعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين الذي لا يتماشى مع الامكانيات المتاحة في هذا المجال، مؤكدين ضرورة تطوير الشراكة في ميادين التجارة والصناعة والإستثمار ودعم التعاون في مجال النفط والمواد البتروكيمياوية.واتفقا على تنظيم لقاء على مستوى الخبراء لرصد فرص الشراكة والإطلاع على تجربتي البلدين في مختلف المجالات وعلى تنظيم معرض للمنتوجات التونسية في بغداد قبل سنة 2017.كما اتفقا على رفع العوائق التي تحول دون الإرتقاء بالصادرات التونسية نحو السوق العراقية، وبحث امكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين عاصمتي البلدين، إلى جانب تمكين الشركات التونسية من المشاركة في طلبات عروض التزود التي تطرحها الوزارات العراقية، وفسح المجال أمام تواجد السلع التونسية في السوق العراقية وعبر الوزير العراقي عن رغبة بلاده في الإطلاع على التجربة التونسية في مجال تنظيم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى، استعرض الجهيناوي لدى إشرافه على أشغال مجلس الأعمال التونسي العراقي الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي قامت بها تونس بهدف تحسين مناخ الأعمال ، ومنها مراجعة مجلة الإستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح القطاع المصرفي.و حث في هذا الإطار رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين على استغلال ما يتوفر من فرص هامة للشراكة والاستثمار، وأطلعهم على ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع الجانب العراقي خصوصا بشأن رفع معوقات تعزيز التبادل التجاري وتكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين.وأفاد في هذا الإطار بأن الجهات التونسية ستعمل على تسهيل تنقل رجال الأعمال والمواطنين العراقيين الراغبين في القدوم للسياحة أو للعلاج لتونس وحصولهم على تأشيرات دخول إلى تونس.ومن المنتظر وفق نفس البلاغ، أن يجري وزير الخارجية لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان وعدد آخر من المسؤولين والشخصيات السياسية العراقية.أيمن