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Politique

رئاسة الحكومة: المصادقة على محاور الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم الأربعاء، المتزامن مع احتفال تونس كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة 2017-2020.

وتم وضع هذه الاستراتيجية وفق بلاغ عن رئاسة الحكومة، انطلاقا من تشخيص للوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الحالي للمرأة في الوسط الريفي وبناء على عديد المؤشرات ذات الدلالة وصادق المجلس على المحاور الرئيسية للاستراتيجية المتمثلة في توفير المعطيات الدقيقة والمحيـّنة حول أوضاع وحاجيات النساء في المناطق الريفية ووضعها على ذمة المتدخلين واعتمادها في المخططات التنموية ومقاومة الانقطاع المدرسي المبكّر لدى الفتيات ومقاومة ظاهرة الأميّة ومتابعة وضع تشغيليّة النساء وتيسير مرورهنّ من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وتمكينهن من ظروف العمل اللائق، فضلا عن تقريب الخدمات ومقاومة العنف ضدّ المرأة ونشر ثقافة المواطنة وتأهيل النساء والفتيات للمشاركة الفاعلة في الحوكمة المحليّة وفي مواقع القرار.

وسيتمّ حسب بلاغ الحكومة، تنفيذ الاستراتيجيّة في إطار تشاركي ومندمج عبر وضع الآليات والصيغ التنفيذيّة العملية والقانونيّة والإجرائيّة لضمان بلوغ الأهداف المرسومة.
وأوصى المجلس الوزاري المضيّق بوضع المخطط العملي السنوي لتنفيذ هذه الاستراتيجية وإحكام توزيع الأدوار والمسؤوليات في إطارها وضمان شروط نجاحها بما يوفّر المرجعية الوطنية الموحّدة للنهوض بأوضاع المرأة في الوسط الريفي وضمان حقوقها الاجتماعية وإدماجها في الدورة الاقتصاديّة علاوة على تيسير وصولها للخدمات الكفيلة بتثمين أعمالها وإنجازاتها والارتقاء بدورها كشريك فاعل في العمل التنموي الجهوي والوطني.
مر




Publié le:2017-03-08 19:30:25

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