رئيسة جمعية القضاة تؤكد نجاح الاضراب وتستغرب عدم تفاعل رئاسة الحكومة ووزارة العدل مع احتجاجات القضاة

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 19:22:02

- أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى في تصريح أدلت به مساء اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، نجاح الاضراب الحضوري العام، الذى نفذه القضاة اليوم ، وذلك بنسبة 95 بالمائة في جميع المحاكم العدلية والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات .وأكدت أن الاضراب الذي يمتد ليومين وجاء بدعوة من الجمعية جاء " احتجاجا على انغلاق قنوات الحوار مع الحكومة ووزارة العدل، وتراجع الأوضاع المادية للقضاة وتردي ظروف عملهم " .كما أعربت القرافى عن استغرابها من عدم تفاعل رئاسة الحكومة ووزارة العدل مع الاضراب ومع مختلف الاشكال الاحتجاجية التى نفذها القضاة خلال الفترة الاخيرة "رغم الرسائل القوية التى وجهوها اليوم بنجاح اضرابهم".يذكر أن القضاة نفذوا يوم 27 فيفري الماضي اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم احتجاجا على تردي الوضع المادي وانسداد الافق لاسيما بعد مراجعة السلم الضريبي سارة