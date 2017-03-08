رئيسة جمعية القضاة تؤكد نجاح الاضراب وتستغرب عدم تفاعل رئاسة الحكومة ووزارة العدل مع احتجاجات القضاة

وأكدت أن الاضراب الذي يمتد ليومين وجاء بدعوة من الجمعية جاء " احتجاجا على انغلاق قنوات الحوار مع الحكومة ووزارة العدل، وتراجع الأوضاع المادية للقضاة وتردي ظروف عملهم " .
كما أعربت القرافى عن استغرابها من عدم تفاعل رئاسة الحكومة ووزارة العدل مع الاضراب ومع مختلف الاشكال الاحتجاجية التى نفذها القضاة خلال الفترة الاخيرة "رغم الرسائل القوية التى وجهوها اليوم بنجاح اضرابهم".
يذكر أن القضاة نفذوا يوم 27 فيفري الماضي اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم احتجاجا على تردي الوضع المادي وانسداد الافق لاسيما بعد مراجعة السلم الضريبي سارة
Publié le:2017-03-08 19:22:02
Par:lechef (Tunisia ) Par Mobile
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