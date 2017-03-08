بورصة تونس تقفل حصة الاثنين على نسق ايجابي

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات - أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية، حصة الثلاثاء، على نسق ايجابي ليسجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 0،17 بالمائة وينهي الحصة في حدود النقطة 5585،01 وسط مبادلات بقيمة 3،898 مليون دينار (م د).



وتصدرت أسهم تأمينات سليم قائمة الارتفاعات اذ سجلت تطورا بنسبة 4،49 بالمائة ليصل سعرها الى 33،31 دينار للسهم الواحد، تلتها اسهم التجاري للإيجار المالي وشركة النقل بواسطة الأنابيب على التوالي بنسبة 2،65 بالمائة (20،53 د) و2،50 بالمائة (8،20 د).

كما زادت قيمة أسهم شركة "نيو بادي لاين" بنسبة 2،13 بالمائة (6،69 د) فالشركة التونسية للبنك بنسبة 2،06 بالمائة (3،96 د).

في المقابل تراجعت أسهم أوروسيكل، التي استأثرت بأكبر حجم تداول (0،764 م د)، وفقدت 5،01 بالمائة من قيمتها (33،91 د).

وتقلصت أسهم "وان تاك" القابضة بنسبة 2،92 بالمائة (9،30 د) فأسهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 2،81 بالمائة (3،11 د).

وانخفضت أيضا قيمة أسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية وشركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة على التوالي بنسبة 2،71 بالمائة (7،88 د) و2،43 بالمائة (1،20 د).

م/فن







Publié le:2017-03-08 18:12:03

