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Politique

لقاء يجمع وفدا نيابيا عن جهة القصرين برئيس الحكومة

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد النائب بكتلة الجبهة الشعبية عن ولاية القصرين أيمن العلوي، بأن لقاء جمع اليوم الإربعاء نوابا عن جهته برئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من أعضاء الحكومة في قصر الحكومة بالقصبة، تم التأكيد خلاله بالخصوص على ضرورة فتح باب جدي للتفاوض حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في الجهة.

وبين العلوي، في تصريح صحفي بمجلس نواب الشعب بباردو، أن هذه الأوضاع تشمل صعوبة التمويل بالنسبة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وغياب الاستثمارات، والإشكاليات التي يواجهها معمل الحلفاء، واكتظاظ المؤسسات التربوية، ونقص المعدات والأدوية في المؤسسات الصحية، وأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المعتصمين في مختلف المعتمديات.

وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك إلى وضعية البنية الأساسية في الجهة وخاصة خط السكة الحديدية الموجود في قلب مدينة القصرين، والتأكيد على ضرورة إزالته لما يمثله من تعطيل للحياة اليومية والتنمية بصفة عامة، إضافة إلى النقص الكبير للإطارات على مستوى الولاية والمعتمديات، بما يحول دون الاستجابة لطلبات المواطنين والمستثمرين.

كما صرح بأنه تم الاتفاق على إمهال الحكومة مدة شهر للنظر في مختلف هذه الصعوبات وإجابة الوفد النيابي، مؤكدا على "أن هذه المطالب ملحة لجهة القصرين التي تعد مدخلا للاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي وتستوجب التعاطي معها بكل جدية"، وفق قوله.
وذكر أنه تمت برمجة لقاء اليوم مع رئيس الحكومة قبل تحديد موعد الجلسة العامة ليوم أمس الثلاثاء التي خصصت للوضع التنموي في جهات الشمال الغربي.

عهد


Publié le:2017-03-08 18:07:18

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