انزلاق أرضي يتسبب في اضطراب التزود بالغاز الطبيعي بالمنيهلة وحي التضامن وحدائق المنزه

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 18:02:28

- تسبب انزلاق أرضي جد صباح، الاربعاء، على مستوى منطقة المنزه التاسع ب في خلل بأنبوب الغاز مما انجر عنه تسرب كمية من الغاز واضطراب في التزود بالغاز بأحياء المنيهلة وحي التضامن وحدائق المنزه 1 و2 ، وفق ما أكدته الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ توضيحي.وأكدت الشركة تدخل فرقها الفنية وايقاف تسرب الغاز.وبينت تواصل الأشغال حاليا لاصلاح العطب وبدء عودة التزويد بالغاز الطبيعي بالمناطق المذكورة تدريجيا، على أن تنتهي خلال الساعات القادمة.م/مر/حر