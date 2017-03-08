استدعاء 5 محامين بدائرة الاستئناف بالكاف للمثول أمام المحكمة

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 18:01:03

- وجه قاضي التحقيق بباجة اليوم الاربعاء ، استدعاءات لخمسة محامين بدائرة الاستئناف بالكاف للمثول أمامه بتهمة هضم جانب موظف عمومي ينتمي الى سلك القضاء والتشويش داخل قاعة الجلسة،وذلك وفق ما ذكره لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء عبد الملك لعبيدي، أحد المحامين المتهمين في القضية.وقال العبيدي في تصريح ل(وات) "ن هذه القضية لا أساس لها من الصحة وأنها فارغة من محتواها باعتبارها قد جدت على خلفية رفض المحامين المتهمين ترؤس أحد القضاة لجلسة يوم 10 مارس 2015 بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، اعتبارا لتصريحات هذا الأخير اللامسؤولة ضد المحامين ".وأضاف "ن القاضي المذكور وصف المحامين على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي بـ"السماسرة" ورئيس العمادة بـ"التاجر"، مما أثار غضب المحامين وجعلهم ينددون بتصرف هذا القاضي .و دعا المحامون المدعوون أمام قاضي التحقيق بباجة كافة زملائهم لمساندتهم وللحضور إلى الجلسة بكثافة للتعبير عن رفضهم لبعض الممارسات، التي تصدر عن بعض القضاة، معتبرين أنها أضرت بالقضاء وبالمحاماة على حد السواء، على حذ قولهم.مر/أم