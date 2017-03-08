وزير الداخلية: لا أتصور أن أستراليا لها معلومات عن الوضع الأمني في تونس أكثر منا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 15:23:27

- حذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى تونس على خلفية تحصلها على معلومات تفيد أن هناك عملية ارهابية ستستهدف المناطق السياحية.وفي هذا الإطار، قال اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الهادي مجدوب " لا أتصور أن أستراليا لها معلومات أكثر منا .. ونحن استغربنا التحذير نوعا ما".وشدد وزير الداخلية في تصريحه على هامش اشرافه على معرض وثائقي في قاعة الأخبار بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى الأولى لملحمة بنقردان على أن الوضع الأمني في تونس مستقر.ودعا في هذا السياق جميع المواطنين إلى "التحلي باليقظة إزاء محاولات البعض الرامية إلى إدخال آفة الإرهاب إلى تونس"، ملاحظا أن "حماية الوطن تتطلب تضافر جهود جميع أفراد الشعب، من مواطنين وأفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية".ومن جهة أخرى بين وزير الداخلية أن الهدف من إحياء ذكرى ملحمة بن قردان، هو "تخليد هذه الأحداث" التي قال إنها "كانت محملة بالكثير من العبر"، معتبرا أن "الإحتفال بهذه الذكرى ليس أمرا شكليا وإنما هو حدث رمزي لتونس ولجميع التونسيين".وزار المجدوب الذي كان مرفوقا بالخصوص بمدير عام الأمن الوطني ومدير عام الحماية المدنية وبآمر الحرس الوطني، مختلفة أجنحة المعرض الوثائقي الذي يجسد تلك الملحمة التي شهدتها مدينة بن قرادن، منذ انطلاق المواجهات مع الإرهابيين والتدخل الأمني لوحدات الأمن والحرس الوطني، إلى حين تدخل القوات العسكرية.كما شمل المعرض الوثائقي مجسدا لساحة المغرب العربي بمدينة بن قردان ومجسدا آخر لجامع الجلال والمنزل الذي اختبأ فيه الإرهابيون.وقد تصدرت المعرض لوحة عملاقة تضمنت صور وأسماء كل شهداء ملحمة بن قردان.وتم أيضا بالمناسبة عرض فيلم وثائقي يروي مجريات تلك الأحداث والمواجهات بين القوات الأمنية والإرهابيين في بن قردان.