أنور معروف: اتصالات تونس تمر بوضعية مالية صعبة

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 14:42:26

- أقر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، الثلاثاء، بالوضعية المالية الصعبة لاتصالات تونس وهو ما يستدعي توفر الارادة المشتركة لانقاذ الشركة واصلاح طرق تسييرها وحوكمتها.وأعلن، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب لتوجيه اسئلة شفاهية الى عدد من الوزارء، أن وزارته ستعرض على مجلس النواب قريبا مشروع قانون لاصلاح الشركة واعادة التوازن اليها معتبرا ان انقاذ الشركة هو "واجب مشترك".وقال معروف "أن انقاذ الشركة ممكن فهي بقدر ما تعيش وضعية مالية صعبة بقدر ما تتوفر على مقدرات وامكانيات كبيرة تخول لها الارتقاء بنشاطها وتوفير موارد مالية هامة نحن فى حاجة اليها".وبخصوص المؤشرات المالية لاتصالات تونس، قال كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي حبيب الدبابي، أن الشركة قد خسرت خلال الاربع سنوات الفارطة حوالي 15 بالمائة من قيمة معاملاتها اي اكثر ب10 مرات من نسبة تراجع قيمة معاملات السوق (5ر1 بالمائة). وبلغت قيمة الفواتير الغير مسددة مليار و300 مليون دينار.وارتفع مؤشر قيمة التسيير بنسبة 17 بالمائة مقابل تراجع قيمة المعاملات بنسبة 15 بالمائة، وفى ما يتعلق بالمردودية فقد حققت اتصالات تونس للسنة الثالثة على التوالي مردودية سلبية بقيمة 137 مليون دينار سنة 2015 اي اكثر ب10 بالمائة من رقم المعاملات.واشار دبابي الى أن ديون الشركة قد ارتفعت لتبلغ مليار و200 مليون دينار فى حين تراجعت السيولة فى السنوات الاربع الفارطة من 600 مليون دينار الى 200 مليون دينار مشيرا الى أنه فى حال تواصل نفس النسق فستكون السيولة فى سنة 2019 سلبية اي أن الشركة ستضطر للتداين لتغطية نفقات التسيير اليومي.