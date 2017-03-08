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Economie

أنور معروف: الوزارة لم تتلق الى الان عرضا نهائيا حول الشركة التى ستعوض الشريك الاماراتي فى اتصالات تونس

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، الثلاثاء، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، أن الوزارة لم تتلق الى حد الان عرضا نهائيا من الشريك الامارتي فى راس مال اتصالات تونس حول الشركة التي ستعوضه.

وأقر، فى رده على سؤال توجه به النائب عماد الدايمي، حول وجود مفاوضات متقدمة بين مجموعة ابراج القابضة والشريك الاماراتي، بوجود مفاوضات بين الطرفين الاماراتيين "ولكن حسب المعطيات المتوفرة لدينا لم يتوصلوا الى اتفاق نهائي" مشيرا الى ان الوزارة ستعلن عن ذلك فى حال تلقيها لعرض نهائي.

وقال "لا يمكننا ان نفرض علي الطرف الاماراتي الشريك الذي سيختارة ولكن لدينا الامكانية لرفض العرض اذا ما تعارض مع رؤيتنا وتصورنا لتطوير الشركة". وقال ان الشريك الامارتي الذى يمتلك 35 بالمائة من راس مال اتصالات تونس منذ أن صار يبحث عن الخروج فقد دوره كشريك استرتيجي ولم يعد يبحث عن الاستثمار فى الشركة من اجل تطوير عملها.

وبين فى رده علي سؤال توجه به نفس النائب حول الاجراءات التى ستتخذها الوزارة للتاكد من خلو صفقة شراء اتصالات تونس لحصة من شركة الاتصالات المالطية "غو مالطا" من شبهات فساد، أن الوزارة فى انتظار نتائج التقرير النهائي للهيئة العامة للرقابة المالية (وزارة المالية) التى تتولي التدقيق في هذه الصفقة لاتخاذ الاجراءات الضرورية.
وأضاف، ، أن الوزارة حال تلقيها لهذا السؤال الشفاهي توجهت بطلب لرئاسة الحكومة لاجراء عملية رقابية للصفقة وقد تولت رئاسة الحكومة تكليف الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه المهمة.




Publié le:2017-03-08 14:34:03

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