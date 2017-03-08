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الهايكا تدعو المنشآت الإعلامية إلى القطع مع الصور النمطية للمرأة في كل تناول إعلامي

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، اليوم الإربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مختلف المنشآت الإعلامية إلى القطع مع الصور النمطية في كل تناول إعلامي يتعلق بالمرأة والعمل على تكثيف حضورها في وسائل الإعلام كخبيرة وفاعلة في مختلف المجالات.

و أبرزت في بيان أصدرته بالمناسبة، أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في تناول القضايا التي تهم النساء وتشريك المرأة في اتخاذ القرار على مستوى هيئات التحرير في المنشآت الإعلامية إلى جانب تعزيز دورها كمساهمة فاعلة في صناعة المادة الإعلامية دون تمييز أو إقصاء.


كما أكدت الهيئة، أنها ستعمل في إطار دورها التعديلي الموكول لها بمقتضى القانون، على تعزيز حضور المرأة في وسائل الإعلام ومشاركتها في الشأن العام واتخاذ القرار، من خلال متابعة البرامج السمعية والبصرية وإصدار تقارير تتضمن نسب مشاركة المرأة وحضورها في مختلف القنوات التلفزية والإذاعية مرفقة بجملة من التوصيات ومن خلال تدعيم الرصيد المعرفي للصحفيين والإعلاميين في هذا المجال بتنظيم تظاهرات ودورات تكوين في المجال.
وذكرت الهيئة في ذات السياق، بانخراطها في جملة من الأنشطة ذات الصلة على غرار مساهمتها ودعمها لبعث موقع "خبيرات تونس" الذي تم إطلاقه يوم 6 مارس 2017، وبعمل مرصد الهيئة على إنجاز دراسة حول صورة المرأة في الدراما التونسية "المسلسلات الرمضانية نموذجا" وعلى إصدار وثيقة توجيهية مرجعية لكيفية التناول الإعلامي السليم للمسائل المتصلة بالمرأة.
بهج



Publié le:2017-03-08 15:42:39

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