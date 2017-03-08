Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات

رئيس الجمهورية يشيد بالتحام أهالي بن قردان برجال الأمن والجيش في ملحمة بن قردان





Publié le:2017-03-08 12:38:56

- تولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الإربعاء أثناء موكب إحياء الذكرى الأولى لملحمة بن قردان بتوسيم عدد من العسكريين والأمنيين والجرحى من المدنيين الذين شاركوا في عملية بن قردان التي دارت أحداثها يوم 7 مارس 2016.وقد تم إسناد وسام الجمهورية من الصنف الثاني للعسكريين الآتي ذكرهم: الفريق إسماعيل فطحلي أمير اللواء محمد فؤاد العلوي أمير اللواء توفيق الرحموني أمير اللواء جمال بوجاه أمير اللواء بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله كما تم إسناد وسام الجمهورية من الصنف الثاني للأمنيين الآتي ذكرهم: العميد حمة الزواغي العميد سالم الأفيني العقيد سامي عاشور الخذيري المقدم بوبكر القسومي الرائد البخاري الجرئ فيما تم إسناد وسام الجمهورية من الصنف الرابع إلى المدنيين الآتي ذكرهم: مصباح بن خليفة خلف الله طارق القديري عبد السلام كرمدين عبد الرحمان فرحات المهدي ثابت مباركة المطيار فاطمة المحمودي محمد المحمودي الهادي لشيهب .أشاد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالتحام أهالي بن قردان برجال الأمن والجيش في ملحمة بن قردان التي حازت إعترافا دوليا بمواجهتها للإرهاب معتبرا أن امتزاج دماء العسكريين والأمنيين بدماء المدنيين في مشهد بطولي يثبت وحدة تونس الصماء في مواجهة الإرهاب.وأضاف، في كلمة ألقاها بمناسبة موكب انتظم صباح اليوم بقصر قرطاج لإحياء الذكرى الأولى لملحمة بن قردان ، أنه من حسن حظ تونس أن مدينة بن قردان كانت مجهزة بالعتاد اللازم والعدد الكافي من الأمنيين والعسكريين وقوات الديوانة للتصدي لمحاولة إقامة امارة داعشية في الأراضي التونسية يوم 7 مارس من السنة الماضية وذكر في هذا السياق بإحداث وسام "الوفاء والتضحية" عرفانا لمن ساهم في المسيرة الملحمية في معركة بن قردان موضحا أن هذا الوسام سيسند لمن وهبوا دماءهم الزكية وأرواحهم فداء لعزة تونس ومناعتها وكذلك لكل من قدم نفسه ولازال للتصدي للإرهاب وجرائمه للحفاظ على البلاد.وكان رئيس الجمهورية قام قبل إلقاء كلمته بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني كما استعرض تشكيلات عسكرية وأمنية بالإضافة إلى تشكيلات تابعة للحرس الوطني والديوانة ثم تولى توسيم عدد من العسكريين والأمنيين والمدنيين ممن شاركوا في التصدي للهجوم الارهابي ببن قردان.وقد حضر موكب الذكرى الأولى لملحمة بن قردان الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فضلا عن أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة ووالي مدنين ورئيس بلدية بن قردان.وتعود وقائع بنقردان التابعة لولاية مدنين إلى يوم 7 مارس 2016 تاريخ قيام مجموعة من العناصر المسلحة بإستهداف مواقع أمنية وعسكرية في الجهة، والسعي إلى السيطرة عليها، بهدف إقامة إمارة تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي "داعش" وقد خلف هذا الهجوم استشهاد 10 أمنيين وعون ديوانة و9 مدنيين إضافة إلى إصابة اخرين بجروح .وتم خلال العملية التي وصفت بالملحمة لتمكن وحدات الأمن والجيش، وبمساعدة المواطنين من تحقيق انتصار على العناصر الإرهابية، حجز كميات كبيرة من الأسلحة وإلقاء القبض على عدد من العناصر الضالعة في الهجوم، علاوة على القضاء على ما يناهز 50 عنصرا ارهابيا مسلحا.