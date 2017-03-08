Publié le:2017-03-08 12:30:02
ترقية المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، إلى رتبة أمير لواء
Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - تولّى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، ترقية العميد حبيب الضيف، المدير العام لوكالة الإستخبارات والأمن للدفاع، إلى رتبة أمير لواء، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.
Publié le:2017-03-08 12:30:02
Publié le:2017-03-08 12:30:02
cadre-80efc2cea57d89bc042312c1da172331-2017-03-08 12:30:02
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Par:mavb2013 (Tunisia )
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