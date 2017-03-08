ترقية المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، إلى رتبة أمير لواء

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 12:30:02

- تولّى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، ترقية العميد حبيب الضيف، المدير العام لوكالة الإستخبارات والأمن للدفاع، إلى رتبة أمير لواء، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.