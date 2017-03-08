سبر آراء لمؤسسة ''إمرود كونسلتينغ'': %54 يقاطعون الانتخابات البلدية

وهذا الاستطلاع الذي أجرته "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع مؤسسة "دار الصباح" شمل عينة مكوّنة من 2000 شخص يمثلون نماذج لمتساكني كامل تراب الجمهوية التونسية وينتمون لـ24 ولاية بمدنها وأريافها، وتتراوح أعمار المستجوبين بين 18 سنة فما فوق، ينتمون لمختلف شرائح المجتمع وفق تركيبة ديمغرافية وفقا لمنهجية عملية متبعة من معهد "امرود كونسلتينغ"، الذي تقدّم هذا الاستطلاع للباروماتير السياسي مع هامش خطأ يقدّر بـ 2.4 بالمائة.
Publié le:2017-03-08 11:46:37
Par:mavb2013 (Tunisia )
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