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Politique

سبر آراء لمؤسسة ''إمرود كونسلتينغ'': %54 يقاطعون الانتخابات البلدية

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - كشف مقياس الشأن السياسي لشهر مارس الذي أنجزته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع "دار الصباح"، خلال الفترة الممتدة بين 27 فيفري المنقضي و3 مارس الجاري، ارتفاعا طفيفا في نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بنقطتين عن آخر استطلاع للرأي أجرته "امرود كونسلتينغ" آخر شهر ديسمبر، في المقابل حققت نسبة الرضا عن أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد قفزة كبيرة تجاوزت العشرة نقاط، ولكن تبقى المفاجأة "المرتقبة" التي كشفها هذا الاستطلاع هو أن 54 بالمائة من التونسيين لن يصوّتوا في الانتخابات البلدية القادمة، وأن 46 بالمائة ممن ينوون التصويت في الانتخابات القادمة سيمنحون تصويتهم لقائمات مستقلة ولن يصوّتوا لقائمات حزبية، وفي الشأن الاقتصادي رأى 61.8 بالمائة من التونسيين أن الأوضاع الاقتصادية تتدهور ولا تتحسّن، ويبدو 58.4 بالمائة فقط من التونسيين متفائلين بالمستقبل..

وهذا الاستطلاع الذي أجرته "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع مؤسسة "دار الصباح" شمل عينة مكوّنة من 2000 شخص يمثلون نماذج لمتساكني كامل تراب الجمهوية التونسية وينتمون لـ24 ولاية بمدنها وأريافها، وتتراوح أعمار المستجوبين بين 18 سنة فما فوق، ينتمون لمختلف شرائح المجتمع وفق تركيبة ديمغرافية وفقا لمنهجية عملية متبعة من معهد "امرود كونسلتينغ"، الذي تقدّم هذا الاستطلاع للباروماتير السياسي مع هامش خطأ يقدّر بـ 2.4 بالمائة.









Publié le:2017-03-08 11:46:37

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1 de 1 commentaires pour l'article 139540

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 08 Mars 2017 à 12h 47m |           
من مرقتو مبين عشاه باش إلي كل شي صحيح كيف تشوف إلي شعبية ألشاهد زادت ههههههههههههههههههه يزيكم بلا فدايح وبلاش كذب على أرواحكم وعلى ألعباد



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