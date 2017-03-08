سبر آراء لمؤسسة ''إمرود كونسلتينغ'': %54 يقاطعون الانتخابات البلدية

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 11:46:37

- كشف مقياس الشأن السياسي لشهر مارس الذي أنجزته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع "دار الصباح"، خلال الفترة الممتدة بين 27 فيفري المنقضي و3 مارس الجاري، ارتفاعا طفيفا في نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بنقطتين عن آخر استطلاع للرأي أجرته "امرود كونسلتينغ" آخر شهر ديسمبر، في المقابل حققت نسبة الرضا عن أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد قفزة كبيرة تجاوزت العشرة نقاط، ولكن تبقى المفاجأة "المرتقبة" التي كشفها هذا الاستطلاع هو أن 54 بالمائة من التونسيين لن يصوّتوا في الانتخابات البلدية القادمة، وأن 46 بالمائة ممن ينوون التصويت في الانتخابات القادمة سيمنحون تصويتهم لقائمات مستقلة ولن يصوّتوا لقائمات حزبية، وفي الشأن الاقتصادي رأى 61.8 بالمائة من التونسيين أن الأوضاع الاقتصادية تتدهور ولا تتحسّن، ويبدو 58.4 بالمائة فقط من التونسيين متفائلين بالمستقبل..وهذا الاستطلاع الذي أجرته "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع مؤسسة "دار الصباح" شمل عينة مكوّنة من 2000 شخص يمثلون نماذج لمتساكني كامل تراب الجمهوية التونسية وينتمون لـ24 ولاية بمدنها وأريافها، وتتراوح أعمار المستجوبين بين 18 سنة فما فوق، ينتمون لمختلف شرائح المجتمع وفق تركيبة ديمغرافية وفقا لمنهجية عملية متبعة من معهد "امرود كونسلتينغ"، الذي تقدّم هذا الاستطلاع للباروماتير السياسي مع هامش خطأ يقدّر بـ 2.4 بالمائة.