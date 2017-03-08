الداخلية: ضبط مسافرة تحمل حقيبة تحتوي على 8 قناديل زيتية اثرية

واشار بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الداخلية ان فرع قابس للمعهد الوطني للتّراث أكّد بعد التنسيق معه أنّ القطع المحجوزة هي قطع أثريّة أصليّة وذلك بعد معاينتها واضاف البلاغ ان المظنون فيها، أفادت بعد التحري معها أنّها تسلّمتها من شخص بالعاصمة تجهل هويّته قصد ايصالها إلى زوجها، وبإلقاء القبض على هذا الأخير واحالته على فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بقابس ومراجعة النّيابة العموميّة ومدّها بكافّة الحيثيّات، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "المسك والاتّجار في قطع أثريّة" وابقاء زوجته بحالة تقديم.
Publié le:2017-03-08 11:17:22
Par:mnasbad (Tunisia )
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