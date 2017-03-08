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Economie

الدّولة تسترجع 4 هكتارات من أراضيها في باجة

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - استرجعت الدولة، أمس الثلاثاء، عقارا دوليا فلاحيا يتمثل في أرض بيضاء محترثة سقوية كائنة بجهة "النشيمة" معتمدية تيبار من ولاية باجة وتمسح 4 هكتارات ، حسب بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وقد تم استرجاع العقار، الذي كان تحت تصرّف الغير بدون وجه حق، بحضور أجهزة الدّولة المعنية على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي باجة وذلك بالاستعانة بالسلط الأمنية بالجهة.
وتم تسليم العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية وتحديدا " وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة باجة2 " للتحوز الوقتي إلى أن يتم توظيفه لاحقا، حسب ذات البلاغ.
يذكر أن أجهزة الدّولة، قد استرجعت إلى حدّ الآن، حوالي 13000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية.




Publié le:2017-03-08 15:08:30

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