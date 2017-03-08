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اصلاح الاختبارات الكتابية الموحدة للسداسي الثاني سيكون بحضور التلاميذ (مدير عام الامتحانات)

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - أكد، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، أن الفترة المخصصة لاصلاح الاختبارات الكتابية الموحدة للسداسي الثاني بالنسبة لتلاميذ التعليم الابتدائي، ستمتد من 29 ماي المقبل الى غاية 10 جوان 2017 وستكون بحضور التلاميذ لتسلم اختباراتهم.

ودعا، الولباني، في تصريح ل"وات"، الاربعاء، الاولياء الى ضرورة "احضار ابنائهم خلال حصص اصلاح الاختبارات للاستفادة منها باعتبارها لا تقل أهمية على الدراسة" مؤكدا أن "المدارس ستظل مفتوحة الى حين الانتهاء من فترة اصلاح الامتحانات".
وذكر، في السياق ذاته، أن "الاختبارات الموحدة بالنسبة للسداسي الثاني للسنة السادسة من التعليم الاساسي، ستجرى في الفترة بين 22 الى 27 ماي 2017 بمعدل مادة كل يوم وستشمل 5 مواد وهي العربية والانقليزية والفرنسية والرياضيات والايقاظ العلمي" مضيفا أن "اجراء الاختبارات الموحدة سيتم بنفس المؤسسة التربوية".
امل




Publié le:2017-03-08 11:04:02

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