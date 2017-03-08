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تخفيضات بنسبة 40 بالمائة على القطارات لفائدة الطلبة خلال عطلة الربيع

Mercredi 08 Mars 2017
بــاب نــات - اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، انها تمنح الطلبة تخفيضات بنسبة 40 بالمائة على ثمن التذكرة، على كلّ قطارات الخطوط البعيدة وبجميع الدرجات وعلى خطوط الرّبط قطار/ حافلة نحو كلّ من جرجيس وجربة وتطاوين وذلك في اطار حملة ترويجية لتمتد من 10 مارس إلى 10 أفريل2017.

وبينت في بلاغ لها "أن التخفيض لا يمنح إلاّ بشبابيك المحطات مقابل الاستظهار ببطاقة طالب".
واضافت الشركة ان الحملة تعد مساهمة من الشركة في تشجيع الطلبة على التنقل عبر القطارات خلال هذه الفترة التي تتزامن مع العطلة الجامعية وقد وضعت على ذمتهم كل المعطيات والمعلومات الضرورية عن هذه الحملة بالمحطات وبصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وعلى موقعها على الانترنت.
مر/ح.
ي



Publié le:2017-03-08 15:22:33

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