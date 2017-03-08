تخفيضات بنسبة 40 بالمائة على القطارات لفائدة الطلبة خلال عطلة الربيع

وبينت في بلاغ لها "أن التخفيض لا يمنح إلاّ بشبابيك المحطات مقابل الاستظهار ببطاقة طالب".
واضافت الشركة ان الحملة تعد مساهمة من الشركة في تشجيع الطلبة على التنقل عبر القطارات خلال هذه الفترة التي تتزامن مع العطلة الجامعية وقد وضعت على ذمتهم كل المعطيات والمعلومات الضرورية عن هذه الحملة بالمحطات وبصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وعلى موقعها على الانترنت.
مر/ح.
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Publié le:2017-03-08 15:22:33
Par:Oassa Tia (Tunisia )
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