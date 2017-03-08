اعتماد تكنولوجيا حديثة ومتطورة خلال باكالوريا 2017 للتصدي لعمليات الغش الالكتروني

Mercredi 08 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-08 10:38:59

- أفاد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، أنه سيتم خلال دورة 2017 لامتحان الباكالوريا تركيز تقنيات أكثر حداثة وتطورا من التقنيات المعتمدة في الدورات السابقة، وذلك لمزيد تحصين الاختبارات الوطنية من عمليات الغش الالكتروني.وأضاف، الولباني، في تصريح ل"وات"، الاربعاء، أن "هذا الاجراء يهدف الى تضييق الخناق على هذا النوع من الغش والتصدي لكل المظاهر التي من شأنها أن تخل بالسير العادي للامتحانات الوطنية، وتحقيق الانصاف في النجاح بين مختلف المترشحين".وأشار، في السياق ذاته، الى أن "الوزارة انطلقت في اعتماد هذا التوجه منذ سنتين الامر الذي ساهم بشكل كبير في تراجع مثل هذه المحاولات في السنوات الفارطة" مبينا أن "الوزارة حريصة على أن تبقى مواضيع الامتحانات أداة قيس صادقة وناجعة تعكس المستوى الحقيقيى للتلميذ بعيدا عن المغالطة".امل