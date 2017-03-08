دور المرأة في التنمية ونشر السلام : التجربة الهندية نموذجا

وقدمت الباحثة الهندية، الدكتورة -روبا فاسوديفت- مداخلة استعرضت خلالها الدور التاريخي للمرأة الهندية ومساهماتها في التنمية في شتي المجالات : في الفلاحة والصناعة والصحة والتربية والتعليم ...
وبينت إن النساء إليوم في الهند ( 700 مليون إمرأة ) تحضين بمكانة محترمة والدستور الهندي ( منذ 70 سنة ) يضمن للمرأة جميع حقوقها المدنية بالتساوي مع الرجل ، وقد أثبتت المرأة اقتدارها ، وهي إليوم تحتل مراكز قيادية في الأحزاب السياسية و مواقع متقدمة في الحكومة .
واستعرضت الدكتورة -روبا - الدور الكبير الذي قامت به الزعيمة الراحلة -إنديرا غاندي- لتحقيق التنمية الأقتصادية والرخاء الإجتماعي وبسطت السلم داخل الهند و قامت بدور ريادي لإرساء السلام في منطقة شرق اسيا وفي العالم .
و افادت الدكتورة روبا ، إنه رغم تعدد اللغات ( 28 لغة محلية ) وتعدد المعتقدات الدينية ، فإن المرأة تقوم بدور هام من أجل نشر ثقافة التسامح والتعاون بين مختلف فئات الشعب الهندي ، مبينة إن طبيعة العائلات هي ريفيات ( 70 % من النساء في الهند ريفيات ) وهذا يمثل عنصر قوة إذ يساهم في تجذير الناس في المناطق الداخلية . وهو أيضا حافز لدفع التنمية المحلية ، ويحد بقدر كبير من ضاهرة النزوح إلي المدن . ويسمي في الهند بنموذج تنميت الوسط الريفي shantaka .
ومن جهتها دعت السيدة بدرة قعلول -رئيسة مركز الدراسات الإستراتيجية للدفاع والأمن في تونس لتكثيف اللقاءات بين الباحثين وأصحاب الخبرات من الهند ، والمؤسسات والجمعيات التونسية للتواصل والحوار وتبادل الخبرات والتجارب لما لدولة الهند من نجاحات في شتي المجالات بالإعتماد علي القدرات الذاتية للشعب .
Publié le:2017-03-08 07:45:58
Par:SOS12 (Tunisia )
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