وزيرة الصحة في البرلمان: سنعمل ابتداء من هذه السنة على إصلاح المنظومة الصحية التي يجب أن ترتكز على الخدمات وليس على البناءات

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 22:54:41

- أكدت وزيرة الصحة سميرة مرعي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة للنّظر في المشاغل التنموية لجهات الشمال الغربي بمجلس نواب الشعب، أنه سيقع العمل ابتداء من هذه السنة على اصلاح المنظومة الصحية، التي قال إنها يجب أن ترتكز على الخدمات وليس على البناءات.وأوضحت الوزيرة أن طريقة "التقسيط التقليدية" المعتمدة من قبل وزارة الصحة منذ سنوات في بناء المؤسسات الصحية، أثبتت فشلها في أكثر من مناسبة، حسب تقديرها، مستشهدة بمستشفى مجاز الباب الذي تم إتمام القسط الأول والثاني منه، وهو جاهز منذ أكثر من سنة ونصف، إلا أنه لم يقع استغلاله الى حد اليوم لأنه غير مجهز بالماء والكهرباء وبشبكات الاتصال، مؤكدة أن وزارة الصحة لن تقدم مجددا على بناء أية مؤسسة دون تخطيط ودراسة مسبقة.ودعت الوزيرة الى ضرورة العمل على تسريع الانجازات وتبسيط الاجراءات المتعلقة بمجال الصحة، وبالاسراع بالمصادقة على مشروعي قانون الطوارئ الاقتصادية وقانون دفع الاستشثمار، اللذين من شأنهما أن يسهلا عملية تسوية المشاريع المعطلة في مجال الصحة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن تنمية دون صحة.وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم توفر قرابة 2000 مركز صحة أساسية في البلاد إلا أن 50 بالمائة منها لا تعمل إلا مرة واحدة في الاسبوع، وذلك لافتقارها للتجهيزات وللأطباء، مبينة أن وزارة الصحة عملت جاهدة على إزاحة هذه العراقيل حيث حققت "انجازا كبيرا"، حسب تقديرها، يتمثل في تأمين كل التجهيزات المطلوبة من مختلف جهات الجمهورية.وذكرت أن هناك 5 مستشفيات تم رصد الامكانيات المالية لبنائها وهي موزعة على كامل ولايات الشمال الغربي، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمستشفى ولاية باجة ستتكفل به شركة متخصصة في البناء وحوكمة البناءات، التي ستنجز دراسة معمقة للمشروع قبل الشروع في تنفيذه، وهو التمشي المعمول به على المستوى العالمي، وفق تعبيرها.وأفادت بأن عدد مراكز الصحة الاساسية صنف 4 ، أي التي تحتوي على كامل التجهيزات اللازمة، الموزعة على ولايات الشمال الغربي، بلغ الـ20 وهي موزعة كالآتي: 5 بالكاف و6 بسليانة و4 بجندوبة و5 بباجة، دخل 14 منها حيز الاستغلال، فيما ستدخل الـ 6 المتبقية حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2017.ومن جهته اعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، أن ولايات الشمال الغربي تعتبر "جد محظوظة"، حسب توصيفه، حيث تمت تأدية عدة زيارات ميدانية في الاشهر القليلة الماضية لكل من هذه الولايات، كما تم تمويل عدة مشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني تتوزع كالآتي: 260 مشروعا في الكاف بكلفة 4 مليون دينار و380 مشروعا بباجة بكلفة 5 مليون دينار و370 مشروعا بسليانة بكلفة 5 مليون دينار،و433 مشروع بجندوبة بكلفة 5 مليون دينار.وبخصوص البنية التحتية، التي تخص مجال التشغيل والتكوين المهني، كشف الوزير أنه بالنسبة لولاية جندوبة مثلا، تم بعث 3 مكاتب تشغيل، ومكتب تشغيل اطارات، و فضاء مبادرة، و12 مكتب تكوين مهني عمومي ومن القطاع الخاص، و3 مكاتب في التكوين الفلاحي، و مكتب واحد في التكوين السياحي.واضاف أنه تم تمتيع هذه الولايات بمختلف البرامج النموذجية الموجودة في الوزارة، وهي برنامج "ارادة" الممول من الاتحاد الاوروبي بكلفة 32 مليون دينار، وبرنامج " بروماس"، الممول من المملكة الهولاندية بقيمة 3 ملايين دينار، وبرنامج "مبادرون" ممول من البنك الدولي قيمته 260 دينار، وبرنامج "سيكا" الذي يخص طبرقة فقط وهو برنامج تعاون دولي قيمته 10 مليون دينار .اج /دلال