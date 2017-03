TUNISAIR et le TABC signent un accord de partenariat pour booster la desserte Africaine

Mardi 07 Mars 2017







Publié le:2017-03-07 22:44:49

La compagnie nationale TUNISAIR et le Tunisia Africa Business Council (TABC) viennent de signer ce mardi 7 Mars 2017 une convention de partenariat.La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée au siège de la compagnie et l’accord a été paraphé par le PDG de TUNISAIR Elyes Mnakbi et le président du TABC Bassem Loukil.Lors de cet événement, le PDG de TUNISAIR s’est félicité de cet accord et a souligné l'engagement de la compagnie nationale à continuer à œuvrer au rapprochement de la Tunisie avec l’Afrique, notamment Subsaharienne.Pour ce faire, il a annoncé que TUNISAIR dont le réseau africain actuel compte 10 villes, compte lancer plusieurs nouvelles dessertes afin de développer son trafic de connexion via son hub de Tunis.Ainsi, à partir du 27 mars courant, la compagnie lancera son premier vol Tunis-Conakry avec une fréquence de deux vols hebdomadaires vers la capitale Guinéenne.Par ailleurs, la ligne à destination de Cotonou (Bénin) sera lancée avant la fin de l’année en cours.Cette liaison s’opérera sur un rythme de deux vols par semaine via Abidjan (Côte d’Ivoire). Tunisair reliera également Tunis à Douala et N’Djamena grâce à un vol combiné à raison de 2 fréquences par semaine et ce, dès l'Eté 2018.De même, et à partir de l'été 2019, Tunisair mettra le cap sur Libreville capitale du Gabon qui sera desservie à raison de 2 vols par semaineOutre ces nouveautés, la compagnie aérienne tunisienne compte renforcer certaines de ses liaisons phares en l’Afrique subsaharienne.Ainsi, la liaison Tunis-Abidjan sera consolidée avec désormais un vol quotidien durant l'été 2017.Quant à la capitale sénégalaise, elle sera reliée à Tunis par 6 vols par semaine au lieu de 4 actuellement.A la fin de cette année, la compagnie pourra se prévaloir de desservir 13 destinations africaines à raison de 62 liaisons hebdomadaires.Ces liaisons ouvrent plus de 224 possibilités de connexions à son réseau au départ de Tunis, en faveur de sa clientèle.Le président de TABC Bassem Loukil s’est félicité du renforcement du réseau africain de Tunisiar et a précisé que ces vols représentent une ouverture économique de la Tunisie vers le continent qui constitue pour elle, le marché de l’avenir.Il a ajouté que les opérateurs économiques compteront sur ces vols directs pour activer des stratégies ciblant le marché africain et dynamiser certains secteurs dans lesquels la Tunisie dispose d’une grande expérience et d’un savoir-faire couvrant les domaines de la santé, l’enseignement supérieur, les technologies de l’information, le tourisme et l’IME.Il a ajouté que TABC à travers ce partenariat, accompagnera le déploiement de TUNISAIR en Afrique, et programmera plusieurs actions, (missions, colloques, ...) pour créer un flux important de voyageurs, participant ainsi à la rentabilité des destinations africaines de notre compagnie nationale.