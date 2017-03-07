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Politique

وزير الخارجية يبحث بالقاهرة مع نظيره المصري مستجدات الوضع الليبي وسبل تفعيل المبادرة التونسية حول ليبيا

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر تطورات الملف الليبي ومستجداته، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأكد الوزيران، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، على أهمية استكمال تنفيذ بقية محاور المبادرة التونسية الهادفة إلى دفع الأشقّاء الليبيين إلى الحوار وحثهم على تجاوز خلافاتهم للتوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة في بلادهم، تجسيدا لما جاء في "إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا"، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس ومصر والجزائر المنعقد يومي 19 و20 فيفري الماضي.
كما اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الدوري بين الدول الثلاثة بخصوص الاتصالات والمشاورات المجراة مع مختلف الأطراف الليبية على كل المستويات، بهدف تفعيل المبادرة التونسية وتشجيعهم على تذليل الإشكاليات القائمة وتوسيع قاعدة التوافق بينهم لتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، برعاية الأمم المتحدة.
حلا



Publié le:2017-03-07 20:49:02

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