Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 7abeto Laken  
Economie

وزير ة الطاقة: سيتم مد كافة مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي قبل نهاية 2020

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، بأنه سيتم تزويد كافة مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي قبل نهاية سنة 2020.

وأضافت الوزيرة خلال جلسة عامة ممتازة تواصلت أشغالها منذ صباح، الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب، بأنه سيتم توفير الغاز الطبيعي لولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف بعد مد أنبوب رئيسي يؤمن مرور الغاز بين المرناقية والدهماني.
وتبلغ كلفة انجاز الأنبوب الرئيسي حسب شيخ روحه، قيمة 132 مليون دينار يقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويله، وستتواصل أشغاله على مدى سنتين.

وتقدر كلفة تزويد المناطق السكنية بولايات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي ب100 مليون دينار يتكفل البنك الافريقي للتنمية بتوفيرها.
وأكدت ، بأن وزارة الطاقة تسعى الى مد نفس الأنبوب بمحاذاة الطريق السيارة لتخطي الاشكاليات العقارية، مشيرة الى أن التوجه نحو هذا الخيار ياتي تفاديا للاشكالات العقارية التي تتسبب في تعطل نصف مشاريع الوزارة.
وسيتم تزويد كل المعتمديات بمناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي حسب تقدم أشغال المشروع وبناءا على الطلبات المتزايدة بتوفير هذه الخدمة.

وأوضحت الوزيرة بأن الاستثمار في الغاز الطبيعي يجري بنفس نسق تطور الطلب.
وأشارت الى أنه يتم حاليا مراجعة مجلة المحروقات لتتلائم مع الفصل 12 من الدستور ولدفع نسق منح رخص الاستغلال في هذا القطاع الحيوي.
م/حر/ناد

Publié le:2017-03-07 20:42:51

cadre-b82d1639a93b401535f120349ce81f3f-2017-03-07 20:42:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139516



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13434,4

  • (06/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42562 DT        1$ =2,30073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/03)   855,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139516 3018|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires