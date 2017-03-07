وزير ة الطاقة: سيتم مد كافة مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي قبل نهاية 2020

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 20:42:51

- أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، بأنه سيتم تزويد كافة مناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي قبل نهاية سنة 2020.وأضافت الوزيرة خلال جلسة عامة ممتازة تواصلت أشغالها منذ صباح، الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب، بأنه سيتم توفير الغاز الطبيعي لولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف بعد مد أنبوب رئيسي يؤمن مرور الغاز بين المرناقية والدهماني.وتبلغ كلفة انجاز الأنبوب الرئيسي حسب شيخ روحه، قيمة 132 مليون دينار يقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويله، وستتواصل أشغاله على مدى سنتين.وتقدر كلفة تزويد المناطق السكنية بولايات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي ب100 مليون دينار يتكفل البنك الافريقي للتنمية بتوفيرها.وأكدت ، بأن وزارة الطاقة تسعى الى مد نفس الأنبوب بمحاذاة الطريق السيارة لتخطي الاشكاليات العقارية، مشيرة الى أن التوجه نحو هذا الخيار ياتي تفاديا للاشكالات العقارية التي تتسبب في تعطل نصف مشاريع الوزارة.وسيتم تزويد كل المعتمديات بمناطق الشمال الغربي بالغاز الطبيعي حسب تقدم أشغال المشروع وبناءا على الطلبات المتزايدة بتوفير هذه الخدمة.وأوضحت الوزيرة بأن الاستثمار في الغاز الطبيعي يجري بنفس نسق تطور الطلب.وأشارت الى أنه يتم حاليا مراجعة مجلة المحروقات لتتلائم مع الفصل 12 من الدستور ولدفع نسق منح رخص الاستغلال في هذا القطاع الحيوي.م/حر/ناد