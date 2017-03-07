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Politique

المهدي بن غربية يلتقي مسؤولي منظمة ''اليونيسيف'' وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - ثمنت ليلا بيتيرس مثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتونس اليوم الثلاثاء، مبادرة حكومة الوحدة الوطنية المتعلقة بالموافقة على انضمام تونس للبروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل واحالة مشروع القرار على مصادقة مجلس نواب الشعب.
وأكدت ممثلة اليونيسيف لدى لقائها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية مساء اليوم، عزم منظمتها على دعم جهود الوزارة في مجال متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية وإعداد التقارير المتصلة بحقوق الطفل وتبادل التجارب حول أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الطفل من كلّ الانتهاكات .

وأعلن الوزير بهذه المناسبة أن الوزارة ستشرع قريبا في تنظيم سلسلة من الاستشارات والأنشطة الميدانية بالتعاون مع قوى المجتمع المدني وبمشاركة واسعة للأطفال وذلك في إطار إعداد تقرير تونس لحقوق الطفل الذي سيتم إيداعه لدى اللجنة الأممية المعنية خلال شهر أوت 2017.
وكان الوزير التقى قبل ذلك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس دييقو زوريلا.
وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون مع هياكل الأمم المتحدة الممثلة في تونس في المجالات المتصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة والاعتدال والوسطية كما تدارس فرص التعاون في مجال تطوير مشروع منصة الخطاب البديل ودعم قدرات المجتمع المدني للتصدي للفكر الراديكالي والتطرّف العنيف.



Publié le:2017-03-07 20:06:38

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