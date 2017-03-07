ملفات الصحة والتشغيل والتربية تستأثر بحيز هام من تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للتنمية الجهوية بالشمال الغربي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 19:32:10

- استأثرت ملفات مراجعة الخارطة الجامعية والصحية ودفع طب الإختصاص في جهات الشمال الغربي، بالإضافة إلى دفع التشغيل وخلق مواطن الرزق، أبرز النقاط ذات الصبغة الاجتماعية التي تطرق لها اليوم الثلاثاء، نواب الشعب خلال الجلسة العامة حول التنمية الجهوية باقليم الشمال الغربي.وأجمع نواب جهات باجة والكاف وجندوبة وسليانة على ضرورة تغيير الخيارات التنموية بهذه الجهات التي كانت "ضحية التهميش والخيارات التنموية الخاطئة على مدى ستة عقود ".وأبرز النواب الوضعية المتردية اجتماعيا التي تعيشها منطقة الشمال الغربي، وفقا لمختلف موشرات التنمية لسنة 2015 ، والتي تختزل مفارقة كبرى بين أهمية الموارد الأولية والانشائية والفلاحية والطبيعية التي تتوفر عليها وافتقارها لأدنى مقومات التنمية.كما شددوا على حق هذا الاقليم في التمييز الايجابي وفي اتخاذ اجراءات مستعجلة لفائدته، بما يدفع عجلة التنمية به وفقا لمقتضيات الفصل الثاني عشر من الدستور الذي ينص على التمييز الايجابي لفائدة المناطق المهمشة.وتساءل كل من النائب نور الدين بن عاشور ونجلاء السعداوي وسامي الفطناسي وعصام الماطوسي، عن مآل المستشفى متعدد الاختصاصات الذي تم برمجته لفائدة ولاية باجة، وعن المستشفى المحلي صنف ب بنفزة، ومستشفى قبلاط، داعين إلى ضرورة مراجعة الخارطة الصحية في اتجاه التسريع بانجاز هذا المشروع المعطل بسبب عدم توفير وزارة الصحة الاعتمادات الضرورية لاقتناء قطعة الأرض.كما أكدوا على أهمية تنويع الاختصاصات الجامعية بالجهة من خلال إحداث مدرسة وطنية للمهندسين ومركب تكنولوجي وتطوير الاختصاصات في علاقة بسوق الشغل، بالاضافة إلى إحداث مدارس الدكتوراه.وأبرز المتحدثون ضرورة تطوير التكوين المهني بالإقليم حيث شدد النائب منير حمدي على ضرورة إيجاد الاختصاصات التكوينية بالجهة الملائمة لطبيعة سوق الشغل حتى تسهم في الاندماج الاقتصادي لطالبي الشغل على غرار الصيد البحري والفلاحة وغيرها .كما دعوا إلى ضرورة التعجيل بتسوية وضعية عمال الحضائر والعمال العرضيين والأساتذة النواب .وشدد النواب في علاقة بولاية الكاف على عراقة الجهة التي أمست حسب توصيف النائب المنجي الحرباوي " تهجر أبناءها " مقابل ارتفاع مختلف الموشرات المتعلقة بالبطالة والفقر بها .وتساءل النائب عبد اللطيف المكي عن مآل كلية الطب التي تم اقرارها خلال مجلس وزاري ابان حكم الترويكا، مطالبا بتوضيحات بشأنها.كما دافع نواب جهة سليانة وجندوبة على ضرورة تطوير طب الإختصاص بهذين الجهتين، وإحداث مستشفى جهوي، ومركز لرعاية وادماج المعوقين بجندوبة، ودفع احداثات مواطن الشغل، ودعم اسهام البنك الوطني الفلاحي في تمويل الشباب الراغب في الاستثمار للحساب الخاص.وينتظر أن يجيب الوزراء الحاضرون، على هذه التساولات خلال الفترة المسائية للجلسة العامة التي اعتبرها النائب عبد العزيز القطي مسرحية فلكلورية وتمثيلية لهواة الخطابة أمام الإعلام.اج/ بهج