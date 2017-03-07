نسبة التضخم تستقر في حدود 4،6 بالمائة منذ بداية سنة 2017

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 19:15:53

- إستقرت نسبة التضخم عند االإستهالك العائلي لشهر فيفري 2017 في حدود 4،6 بالمائة بعد الإرتفاع المتواصل الذي شهدته طيلة الأشهر الأربعة المنقضية.ويعود هذا التراجع بالأساس إلى إستقرار نسق إرتفاع الأسعار بين شهري فيفري2017 وجانفي 2017( 0،3 بالمائة)، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.و تعود نسبة التضخم المسجلة خلال شهر فيفري 2017 إلى الزيادة المسجلة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 4،9 بالمائة بإحتساب الإنزلاق السنوي، حيث إرتفعت أسعار الخضر بنسبة 12،8 وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12،7 بالمائة وأسعار الأمساك بنسبة 8،6 بالمائة وأسعار الغلال والفواكه الجافة بنسبة 3،5 وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 2،6 بالمائة، أما اللحوم، فقد تراجعت أسعارها بإحتساب االإنزلاق السنوي بنسبة 0،4 بالمائة.كما إرتفعت أسعار المشروبات بنسبة 4،8 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 6,6 بالمائة وسجلت أسعار مجموعة اللباس والأحذية إرتفاعا بنسبة 6،2 بالمائة مقارنة بشهر فيفري من السنة المنقضية نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الأحذية بنسبة 6،2 بالمائة والملابس بنسبة 6،2 بالمائة والأقمشة بنسبة 1،7 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 9،2 بالمائة.وفي ذات السياق، شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية إرتفاعا بنسبة 6،1 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية نتيجة الزيادة في أسعار الإجيار بنسبة 6،7 بالمائة، وأسعار مواد البناء و صيانة المسكن بنسبة2،5 بالمائة، وأسعار ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 15 بالمائة، وأسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2،8 بالمائة.وبخصوص أسعار مجموعة الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة، فقد شهد المؤشر إرتفاعا بنسبة 4،2 بالمائة، وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى إرتفاع أسعار أوانـي الـطـبـخ والأكل بنسبة 6،2 بالمائة، وأسعار خدمات صيانة المنزل بنسبة 3،7 وأسعار الـسـتـائـر والمفروشات بنسبة 6،5 بالمائة وأسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 3،9 بالمائة، أسعار الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة3،8 بالمائة.وإرتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2،5 مقارنة بشهر فيفري من السنة المنقضية، حيث إرتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 4,4 بالمائة وأسعار المواد الصيدلية بنسبة 1،5 بالمائة.وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مجموعة النقل خلال شهر فيفري 2017 إرتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة، حيث سجلت أسعار السيارات زيادة بنسبة 10،9 بالمائة وأسعار مصاريف إستعمال السيارات بنسبة 1،9 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 1،3 بالمائة.أما فيما يخص أسعار مجموعة الإتصالات فقد إرتفعت بنسبة 0،9 بالمائة نتيجة الزيادة في أسعار الخدمات البريدية بنسبة 33،5 بالمائة، وأسعار تجهيزات الإتصالات بنسبة 3,3 بالمائة، في حين حافظت أسعار خدمات الإتصالات على إستقرارها.وبالنسبة إلى مجموعة التعليم، فقد شهد الإنزلاق السنوي لهذا المؤشر إرتفاعا بنسبة 4،8 بالمائة، ويعزى ذلك أساسا إلى الزيادة في أسعار نفقات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 5،4 بالمائة، وأسعار نفقات التعليم الثانوي بنسبة 9،6 بالمائة وأسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3،7 بالمائة.كما تواصل إرتفاع أسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 4،8 نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي بنسبة 5،3 بالمائة وأسعار خدمات النزل بنسبة 1،8 ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة خلال شهر فيفري 2017 إرتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة بإحتساب الإنزلاق السنوي، نتيجة إرتفاع أسعار الـعـنـايـة الـفـرديـة بنسبة 5،4 بالمائة، وأسعار اللوازم الشخصية بنسبة 6،1 بالمائة.وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم الضمني لشهر فيفري 2017 أي نسبة التضخم دون إحتساب الطاقة والتغذية، قد بلغت 4،8 بالمائة، في حين شهدت أسعار المواد الحرة إرتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة بحساب الإنزالق السنوي، مقابل 1،6 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الإنزالق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 5،8 بالمائة مقابل 0،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.ويذكر أن مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي تراجع بنسبة 0،3 بالمائة خلال شهر فيفري 2017 مقارنة بمستواه المسجل في شهر جانفي من نفس السنة.ويعود هذا التراجع بالأساس إلى إنخفاض مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4،6 نتيجة التخفيضات الموسمية للملابس الشتوية، حيث تراجع مؤشر أسعار الأحذية بنسبة 5,5 بالمائة والملابس بنسبة 4،6 بالمائة، ومكملات اللباس بنسبة 1،8 بالمائة والأقمشة بنسبة 1،2 بالمائة.وفي المقابل، سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إرتفاعا طفيفا بنسبة 0،1 بالمائة خلال شهر فيفري 2017 مقارنة بمستواه في شهر جانفي 2017 .مر/نهل