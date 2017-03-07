انتهاء أشغال إعادة بناء وتهيئة عدد من دور الشباب بولاية قبلي

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 21:12:01

- تدعمت البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة بولاية قبلي عبر إعادة بناء وتهيئة عدد من دور الشباب بمواصفات عصرية ستساهم في توفير الفضاءات الملائمة التي من شانها استقطاب الشباب وتمكينهم من ممارسة العديد من الأنشطة وفق ما أكده المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة رفيق بن عامريوم الثلاثاء لمراسل "وات".وأوضح المصدر ذاته انه قد تم موفى الأسبوع المنقضي افتتاح دار الشباب بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية التي اعيد بناؤها بالكامل باعتمادات جملية ناهزت 750 الف دينار.كما ينتظر ان يتم قريبا افتتاح دار الشباب بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية وهي مؤسسة تم احداثها بالمنطقة باعتمادات تقدر ايضا بـ 750 الف دينار ستساعد في توفير الفضاءات الوظيفية والترفيهية لشباب عدد من التجمعات السكنية بالجهة الشمالية للولاية.هذا وقد انتهت الأشغال أيضا بمشروع بناء دار شباب بمنطقة المنصورة من ذات المعتمدية باعتمادات جملية ناهزت المليون دينار ومن المنتظر ان يتم قريبا افتتاح هذا الفضاء المتميز بطابعه الهندسي العصري الذي سيوفر فضاءات تساعد على بعث العديد من النوادي التي تستجيب لتطلعات شباب المنطقة.ومن ناحية أخرى بلغت أشغال تهيئة دار الشباب بالقلعة من معتمدية دوز الشمالية ودار الشباب بمعتمدية سوق الاحد مراحل متقدمة كما تتواصل أشغال تهيئة دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية ودار الشباب بمعتمدية رجيم معتوق.وفي جانب آخر يشهد مبيت دار الشباب بقبلي تدخلا لتحسين بنيته التحتية فضلا عن تواصل أشغال تهيئة مركز التربصات والتخييم بمدينة دوز في حين سيفتح الملعب البلدي لكرة القدم محمد محرز بطريق توزر بمدينة قبلي ابوابه قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل.كما انطلقت اشغال التهيئة للسور ولحجرات الملابس بالملعبين البلديين بكل من جمنة والقلعة ليتم اثر انتهاء هذه الأشغال الشروع في تعشيبهما .ر-حمد-امين