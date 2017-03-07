Radio Babnet Tunisie  On Air: Sofia Sadek - Sirt El 7ob  
Politique

وزيرا الدفاع والداخلية: الوضع الأمني مستقر رغم تواصل وجود تهديدات

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني " إن الوضع الأمني تحسن وتونس ستنتصر على آفة الارهاب ، ولا بد من حلول جذرية تنموية وثقافية وتربوية لمحاربته ".

وأكد بمناسبة حضوره موكب احياء ذكرى ملحمة أحداث بن قردان اليوم الثلاثاء ، أهمية تماسك الدولة وتوحد الشعب في القضاء على الارهاب الذي "يظل غريبا على ثقافتنا وهويتنا ولا علاقة له بديننا بل بمجموعات إجرامية لها علاقة بالمال والفساد وبمجموعات ترغب في ترهيب تونس كبلد ديمقراطي لا يروق لهم نجاحها"، وفق تعبيره.

ومن جهته قال وزير الداخلية الهادي المجدوب "إن الوضع الأمني مستقر عموما ولا وجود لما يثير إلى القلق، رغم تواصل وجود تهديدات تتطلب مواصلة الحذر واليقظة" مشيرا الى أن تونس استطاعت ان تقطع خطوة كبرى في تعزيز الجاهزية وتدعيم قوات الامن الداخلي.
كما لفت المجدوب الى أن تحسن الوضع على الحدود يعود الى التنسيق الكبير بين الوحدات الأمنية والعسكرية ووحدات الحرس الوطني، معتبرا أن الحدود تبقى العمود الفقري للمنظومة الأمنية.
ومن جهة أخرى في سياق رده على احتجاج أمنيين لعدم ترقيتهم رغم مشاركتهم في أحداث 7 مارس، أفاد وزير الداخلية بأن مجهودات بذلت لدعم ظروف عمل الوحدات الأمنية من خلال وصول معدات هامة وأخرى ستصل من أجل دعم جاهزية المنظومة الأمنية.
وأوضح أن ترقيات استثنائية شملت أكثر من 870 عونا، وأكثر من 700 اخرين تحصلوا على معلقات شرف، مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في كل وضعية ثبت استحقاقها للترقية.

بر


Publié le:2017-03-07 17:59:23

cadre-46227f491057701c95302c4401d677e7-2017-03-07 17:59:23
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139501



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13366,2

  • (03/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42829 DT        1$ =2,31046 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/03)   834,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139501 1044|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires