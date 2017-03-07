إلغاء إضراب إذاعة ''شمس آف آم'' بعد الإتفاق بين الإدارة والطرف النقابي

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 17:54:20

- تم اليوم الثلاثاء إلغاء إضراب إذاعة "شمس آف آم" الذي كان مقررا أيام 8 و9 و10مارس 2017 وذلك بعد إمضاء محضر اتفاق بمقر ولاية تونس، بين الطرف النقابي والإدارة.وقد تعهدت إدارة المؤسسة، وفق محضر الجلسة الذي تم إمضاؤه اليوم، ب"ترسيم 9 عملة، بمجرد الحصول على تفويض بالإمضاء، مع دراسة ملفات بقية الوضعيات المتبقية وعددها 8 من قبل الإدارة العامة".كما تم الإتفاق على "تسوية وضعية السواق الذين يعملون بالليل بداية من شهر أفريل 2017 وذلك بمنحهم منحة العمل الليلي وقدرها 70 دينارا وعلى منح القسط الأول من منحة الإنتاج موفى شهر مارس 2017".وبخصوص "إتفاقية المؤسسة"، تعهدت النقابة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، بالتقدم بمشروع خلال أسبوعين، على أن تنتهي المناقشات حول الإتفاقية، موفى شهر أفريل القادم.وكان أعوان إذاعة "شمس آف آم" طالبوا السلط المعنية خلال شهر فيفري 2017، بالتدخل السريع لمعالجة الأوضاع المطروحة والمتعلقة أساسا بتطبيق كافة الإتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي والإسراع بإحداث إتفاقية مؤسسة، ملوحين بالدخول في إضراب لثلاثة أيام بمقر العمل، انطلاقا من يوم 8 مارس، في صورة عدم النظر في مطالبهم.ليلى