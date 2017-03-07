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Politique

الشاهد:الدولة خصصت 60 مليون دينار لتهيئة فضاء الانشطة بجرجيس

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - خصصت الدولة نحو 60 مليون دينارا خلال الفترة 2016/ 2017 لتهيئة جزء من فضاء الانشطة الاقتصادية (المنطقة الحرة سابقا) بجرجيس، وفق ما أكده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء في اطار الزيارة، التي يؤديها لولاية قبلي منذ امس الاثنين.
يذكر أن ذات الفضاء، الذي خصصت له 60 هكتارا، يتم العمل على ادماجه ضمن قطب اقتصادي عبر تثمين والحاق مساحات اضافية له ليصل الى ألف هكتار.

يذكر أن نفس الفضاء يضم حاليا 48 مؤسسة وانطلق نشاطه منذ سنة 1996.
وسيسمح الحاق مساحات جديدة لهذا الفضاء بانتصاب مؤسسات اقتصادية اضافية.
وأكد الشاهد، خلال نفس الزيارة، أن أول رحلة بحرية للمسافرين ستحل بميناء جرجيس قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي يوم 5 جويلية 2017.
يذكر أنه تم جهر المرفأ الى عمق 11 مترا لتمكين الميناء من استقبال الرحلات البحرية للمسافرين فيما تجري الاشغال لتهيئة فضاء الاستقبال.
م/عزيز/ناد



Publié le:2017-03-07 18:10:56

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