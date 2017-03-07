حزب المبادرة يؤكد انسحاب حزب الوطن من عملية اندماج الحزبين

ودعا حزب المبادرة ، منخرطيه الى مواصلة الجهد من أجل جمع شمل العائلة الدستورية الواسعة، "على أساس مشروع وطني جديد متجذر في التراث الدستوري البورقيبي ومنفتح على كل الخيارات العصرية والحداثية التي تتطلبها المرحلة بما ينسجم والافاق المستقبلة"، كما جاء في نفس البيان.
وجدد الحزب التعبير عن مساندته لحكومة الوحدة الوطنية والتزامه بوثيقة قرطاج وثباته على منهج الحوار مع كل القوى السياسية دون اقصاء لما فيه مصلحة الوطن.
وأعلن أنه سيتم الاعلان عن تركيبة الهيكلة المركزية الجديدة للحزب في أقرب الاجال.
أيمن
Publié le:2017-03-07 17:45:42
Par:kamelwww (France )
Sur: حمة الهمامي: التونسي لم يتجاوز ''الحياوانية'' ومازال يفرق بين المرأة والرجل