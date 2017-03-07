حزب المبادرة يؤكد انسحاب حزب الوطن من عملية اندماج الحزبين

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 17:45:42

- أكد حزب المبادرة الذي يقوده كمال مرجان في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن حزب الوطن الذي يتزعمه محمد جغام قرر الانسحاب من عملية اندماج الحزبين.ودعا حزب المبادرة ، منخرطيه الى مواصلة الجهد من أجل جمع شمل العائلة الدستورية الواسعة، "على أساس مشروع وطني جديد متجذر في التراث الدستوري البورقيبي ومنفتح على كل الخيارات العصرية والحداثية التي تتطلبها المرحلة بما ينسجم والافاق المستقبلة"، كما جاء في نفس البيان.وجدد الحزب التعبير عن مساندته لحكومة الوحدة الوطنية والتزامه بوثيقة قرطاج وثباته على منهج الحوار مع كل القوى السياسية دون اقصاء لما فيه مصلحة الوطن.وأعلن أنه سيتم الاعلان عن تركيبة الهيكلة المركزية الجديدة للحزب في أقرب الاجال.أيمن