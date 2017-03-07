تنفيذ حكم بالقوة العامة ضد فيصل التبينـي

وأكد ذات المصدر أنه تم خلال تنفيذ الحكم تمكين اصحاب الضيعة الفلاحية الذين سبق وان رفعوا للقضاء شكاية ضد النائب المذكور مطالبين فيها بإلزامه دفع مستحقات كراء ناهزت 45 الف دينار مقابل استغلاله للضيعة الكائنة في معتمدية بلطة بوعـوان على مدى سنوات او الخروج لعدم الصفة.
وفي اتصال مراسل (وات) بالجهة برئيس مركز حرس بلطة بوعوان، باعتباره ضابط المأمورية العدلية الذي اشرف على تنفيذ الحكم، امتنع هذا الأخير عن تقديم اي معطى يتعلق بالملف بعد ان اكد انه من انظاره.
مر/يسر
Publié le:2017-03-07 17:56:30
Par:kamelwww (France )
Sur: حمة الهمامي: التونسي لم يتجاوز ''الحياوانية'' ومازال يفرق بين المرأة والرجل