تنفيذ حكم بالقوة العامة ضد فيصل التبينـي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 17:56:30

- تم، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم قضائي بالاستعانة بالقوة العامة ضد عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة ولاية جندوبة، فيصل التبينـي، يقضي بالخروج من ضيعة فلاحية وذلك لعدم الصفة، وذلك وفق ما أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الطاهر المناعي، وكالة تونس افريقيا للأنباء.وأكد ذات المصدر أنه تم خلال تنفيذ الحكم تمكين اصحاب الضيعة الفلاحية الذين سبق وان رفعوا للقضاء شكاية ضد النائب المذكور مطالبين فيها بإلزامه دفع مستحقات كراء ناهزت 45 الف دينار مقابل استغلاله للضيعة الكائنة في معتمدية بلطة بوعـوان على مدى سنوات او الخروج لعدم الصفة.وفي اتصال مراسل (وات) بالجهة برئيس مركز حرس بلطة بوعوان، باعتباره ضابط المأمورية العدلية الذي اشرف على تنفيذ الحكم، امتنع هذا الأخير عن تقديم اي معطى يتعلق بالملف بعد ان اكد انه من انظاره.مر/يسر