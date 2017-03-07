Radio Babnet Tunisie  On Air: Sofia Sadek - Sirt El 7ob  
Justice

تنفيذ حكم بالقوة العامة ضد فيصل التبينـي

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - تم، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم قضائي بالاستعانة بالقوة العامة ضد عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة ولاية جندوبة، فيصل التبينـي، يقضي بالخروج من ضيعة فلاحية وذلك لعدم الصفة، وذلك وفق ما أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الطاهر المناعي، وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأكد ذات المصدر أنه تم خلال تنفيذ الحكم تمكين اصحاب الضيعة الفلاحية الذين سبق وان رفعوا للقضاء شكاية ضد النائب المذكور مطالبين فيها بإلزامه دفع مستحقات كراء ناهزت 45 الف دينار مقابل استغلاله للضيعة الكائنة في معتمدية بلطة بوعـوان على مدى سنوات او الخروج لعدم الصفة.
وفي اتصال مراسل (وات) بالجهة برئيس مركز حرس بلطة بوعوان، باعتباره ضابط المأمورية العدلية الذي اشرف على تنفيذ الحكم، امتنع هذا الأخير عن تقديم اي معطى يتعلق بالملف بعد ان اكد انه من انظاره.
مر/يسر




Publié le:2017-03-07 17:56:30

cadre-08235b92efe56ecf237e8705c1610218-2017-03-07 17:56:30
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 139491

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mardi 07 Mars 2017 à 18h 21m |           
حاله حال اغلب السياسيين في تونس ...عامل فيها مقاوم شرس للفساد و مدافع صلب على اموال الشعب و هو اكبر فاسد و اكبر سارق ....

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 07 Mars 2017 à 18h 20m | Par           
Tibbini se présente toujours comme défenseur des agriculteurs et des gens les plus démunis de tous les moyens et plus faibles . Dans cette intervention nous constatons que les faits sont contradictoires à ce qu'il disait puisque le pouvoir public était dans l'obligation d'user de la force pour l'évincer de ce qu'il ne possède pas et pris par force. C'est triste de représenter le peuple et de se comporter de cette façon . C'est inadmissible de la part de Tibbini. Comment va t-il reprendre son travail et ses interventions après cette défaite morale et cet acte frauduleux ? C'est une catastrophe comportementale .

Aziz Naceeur  (Qatar)  |Mardi 07 Mars 2017 à 17h 41m |           
نواب الشعب أم سراق أموال الشعب



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13366,2

  • (03/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42829 DT        1$ =2,31046 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/03)   834,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139491 23872|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires