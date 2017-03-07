اتحاد الشغل يعلن تعليق إضراب مدرسي الابتدائي المقرر ليومي 8 و9 مارس 2017 بعد إمضاء اتفاق مع الحكومة

كما ينص هذا الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة العامة للتعليم الأساسي ووزارتي التعليم العالي والتربية بغاية تمكين الحاصلين على شهادة ختم الدروس الثانوية الترشيحية من مواصلة دراستهم بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر، تنتهي أشغالها في أجل لايتجاوز نهاية السنة الجارية.
وكانت الهيئة الإدارية أقرت في التاسع من فيفري الماضي الدخول في إضراب حضوري يومي 8 و9 مارس القادم وتنظيم تجمعات بالمندوبيات الجهوية للتعليم الابتدائي بداية من يوم 20 فيفري الجاري، احتجاجا على عدم تفعيل سلطة الإشراف للاتفاقات الممضاة، وخاصة الاتفاق المتعلق بإدماج المعلمين النواب إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالأمور المهنية والمستحقات المادية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية كان صدر بالرائد الرسمي تحت عدد 194 لسنة 2017 يوم 2 فيفري الجاري.
سنا
Publié le:2017-03-07 16:05:41
Par:KhNeji (Tunisia )
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