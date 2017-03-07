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اتحاد الشغل يعلن تعليق إضراب مدرسي الابتدائي المقرر ليومي 8 و9 مارس 2017 بعد إمضاء اتفاق مع الحكومة

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل انه تقرر تعليق إضراب مدرسي الابتدائي المقرر ليومي 8 و9 مارس 2017 بعد إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والنقابة العامة للتعليم الأساسي مع وفد من الحكومة على اتفاق تضمن تفعيل اتفاقيتي 5 ديسمبر 2015 و16 سبتمبر 2016 وتتعلق الاتفاقيتان، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل، بتنقيح الأمر 1178 حول التقاعد الاختياري وتمكين المدرسين الذين قضوا 35 سنة عملا وبلغوا من العمر 55 سنة من التقاعد بداية من 1 أفريل 2017 فضلا عن تمكين أبناء المعلمين من 400 منحة جامعية إضافية في أجل لايتجاوز 31 مارس 2017 وتفعيل الترقيتين الاستثنائيتين للمدرسين الحاصلين على الأستاذية أو الإجازة.

كما ينص هذا الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة العامة للتعليم الأساسي ووزارتي التعليم العالي والتربية بغاية تمكين الحاصلين على شهادة ختم الدروس الثانوية الترشيحية من مواصلة دراستهم بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر، تنتهي أشغالها في أجل لايتجاوز نهاية السنة الجارية.
وكانت الهيئة الإدارية أقرت في التاسع من فيفري الماضي الدخول في إضراب حضوري يومي 8 و9 مارس القادم وتنظيم تجمعات بالمندوبيات الجهوية للتعليم الابتدائي بداية من يوم 20 فيفري الجاري، احتجاجا على عدم تفعيل سلطة الإشراف للاتفاقات الممضاة، وخاصة الاتفاق المتعلق بإدماج المعلمين النواب إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالأمور المهنية والمستحقات المادية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية كان صدر بالرائد الرسمي تحت عدد 194 لسنة 2017 يوم 2 فيفري الجاري.
سنا



Publié le:2017-03-07 16:05:41

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